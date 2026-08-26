ממשל טראמפ מעביר מסר ברור לבעלי ברית ברחבי העולם: ארצות הברית אינה מתכננת ליזום תקיפות צבאיות נגד איראן בשלב זה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מסר בימים האחרונים למספר מעמיתיו בעולם כי וושינגטון מעדיפה להתמקד באמצעי לחץ אחרים, בעיקר כלכליים, על המשטר בטהראן.

על פי דיווח של העיתונאי ברק רביד ב'חדשות 12', המידע הגיע מבכיר אמריקני ומקור נוסף המעורה בפרטים. לדבריהם, רוביו הבהיר במפורש כי הממשל מתרחק מהאפשרות של חזרה למלחמה באיראן, לפחות בטווח הזמן המיידי.

עם זאת, הבכיר האמריקני הדגיש כי אף שרוביו הבהיר את המדיניות החדשה, הוא לא שלל לחלוטין תקיפה אפשרית במקרה שאיראן תנקוט פעולה פרובוקטיבית ותיזום חידוש של המלחמה. כלומר, וושינגטון שומרת לעצמה את האפשרות להגיב צבאית במקרה של הסלמה איראנית.

במקום פעולה צבאית, רוביו הציג בפני מעמיתיו את המדיניות החדשה של הממשל: הגברת הלחץ הכלכלי על איראן באמצעות המצור והרחבת הסנקציות. משרד האוצר האמריקני כבר החל בהטלת סנקציות נוספות על גורמים איראניים, במסגרת מה שכונה "D-Day הכלכלי" נגד המשטר.

על פי הדיווח של רביד, "המסרים שהעביר רוביו לכמה שרי חוץ ממדינות בעלות ברית של ארה"ב הם סימן נוסף לכך שהנשיא טראמפ מאס במלחמה ורוצה לסיים אותה, לפחות בטווח הזמן המיידי".

לחץ כלכלי במקום פעולה צבאית

המדיניות החדשה של ממשל טראמפ מתמקדת בחנק כלכלי של המשטר האיראני. בימים האחרונים הכריזה וושינגטון על מערכת סנקציות חסרת תקדים, המכוונת לחמישה סקטורים מרכזיים: נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, אנרגיה, מתכות ותחבורה.

במקביל, משרד החוץ האמריקני מציע פרסים כספיים גבוהים עבור מידע על בכירי משמרות המהפכה. עד 10 מיליון דולר מוצעים למידע על חמישה מהאנשים החזקים במנגנון הצבאי והביטחוני של איראן, בניסיון להגביר את הלחץ על צמרת המשטר.

הנשיא טראמפ עצמו פרסם בימים האחרונים האשמות חריפות נגד המשטר האיראני, כשהוא טוען כי טהראן מבצעת הוצאות להורג המוניות של מפגינים. "איראן הורגת מפגינים, אפילו בזמן שהם לא מוחים, בהיקף חסר תקדים", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. "זה משבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק - עכשיו".

טראמפ הוסיף טענה על המצב הכלכלי הקשה במשטר: "הרפובליקה האיסלאמית הכושלת לא משלמת לחלקים בצבא שלה". האמירה מצטרפת לשורה של דיווחים על משבר כלכלי עמוק באיראן, הכולל מחסור חמור בדלק שמשבית תחנות תדלוק ברחבי המדינה.