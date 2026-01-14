נשיא ארצות הברית הבטיח "פעולה חזקה מאוד" כנגד איראן, ונראה שהפעולה קרובה מתמיד, בשל מספר סימנים המעידים על כך. בישראל לא בטוחים שהמשטר החלש יישלח לפה טילים כתגובה לתקיפה.

ההערכות בעולם מדברות על תקיפה קרובה של ארצות הברית באיראן, שתתרחש בימים הקרובים, זאת לנוכח ההבטחות של נשיא ארצות הברית וההערכות של מומחים בתחום.

אך למרות ההבטחה האיראנית שבמידה וארה"ב תבצע תקיפה, מי שיחטוף מיידית זו מדינת ישראל, בישראל לא ממש מודאגים.

על פי הדיווח בווינט, גורמים ישראלים בכירים הבהירו, כי על פי ההערכות שיש להם, כלל לא בטוח שאיראן תגיב מיד בירי טילים לעבר ישראל, "הכל תלוי באופי הפעולה האמריקנית, אך זה בוודאי לא אוטומטי", הסבירו הבכירים.

אך למרות ההסברים בישראל לא נוטלים סיכונים מיותרים ונערכים במישור ההגנתי, כאשר כוננות ההגנה בשיאה וכן ההגנה על שגריריות ומוסדות יהודים - בשיא, וזאת מפני החשש שאיראן תנסה לפגוע במוסדות יהודים.

בשעה האחרונה אף דווח ברויטרס, כי ארצות הברית ממשיכה בפינוי הבסיסים שלה באיזור שוב, זאת לאחר הדיווח הבוקר על פינוי הבסיס הגדול ב'אל עודייד', קטאר. מה שמלמד על פעולה קרובה.

מטעם הבית הלבן נמסר לפני זמן קצר, כי הנשיא צפוי למסור הערב בשעה תשע שעון ישראל, שוב הצהרה בנוגע לאיראן ובסיומה תתאפשר לעיתונאים לשאול אותו שאלות.

מוקדם יותר היום דווח, כי ערפאן סולטאני בן ה-26 צפוי לעלות היום לגרדום לאחר הליך משפטי מזורז של יומיים. ובכך להפוך אותו למפגין הראשון שיוצא להורג בגל המחאות הנוכחי.

ההוצאה להורג מתוכננת לצאת לפועל למרות אזהרה מפורשת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהצהיר כי וושינגטון תנקוט "פעולה חזקה מאוד" אם המשטר בטהרן יחל בתליית מפגינים.

סולטאני, שעסק בתעשיית הטקסטיל, נעצר ביום חמישי האחרון בקראג'. בתוך יומיים בלבד הושלם הליך משפטי מזורז בו נמנעה ממנו גישה לעורך דין, והוא נידון למוות בגין "מלחמה בא-לוהים". בני משפחתו, שזכו לפגישת פרידה של 10 דקות בלבד, הביעו חשש כבד לחייו. קרובת משפחתו פנתה בבקשה נואשת לממשל האמריקני ואמרה: "אנשים בטחו במילים של טראמפ ויצאו לרחובות. אני מתחננת, אל תתנו לו להיות מוצא להורג".

הנשיא טראמפ, שביטל את כל הפגישות עם גורמים איראניים רשמיים, הבהיר בראיון לרשת סי-בי-אס: "אם הם יתלו אותם, אתם תראו כמה דברים. אנחנו ננקוט פעולה חזקה מאוד אם הם יעשו דבר כזה".

מנגד, בטהרן טוענים כי איומי ארצות הברית הם "ניסיון לייצר עילה להתערבות צבאית" והזהירו כי המדיניות האמריקנית נכשלה בעבר. גורמי המשטר מכנים את המפגינים "טרוריסטים" ומאיימים להמשיך ביד קשה נגד המוחים. המחאות, שהתפשטו ל-180 ערים ברחבי איראן בעקבות המצב הכלכלי, גבו עד כה את חייהם של אלפי בני אדם, כאשר ארגוני זכויות אדם מדווחים על מעל ל-2,400 הרוגים ומעלה מ-18,000 עצורים.

כעת יש להמתין ולראות אם גזר הדין אכן יתבצע, ואם טראמפ יעמוד במילתו במידה והדבר יתרחש.

מוקדם יותר דווח ב'רויטרס' כי גורמים איראניים העבירו מסרים למדינות במזרח התיכון בהן ישנם בסיסים אמריקנים, כי איראן תתקוף את הבסיסים בשטחן במידה ותותקף.

"טהרן הודיעה למדינות האזור, מערב הסעודית ואיחוד האמירויות הערביות ועד טורקיה, שבסיסים אמריקאים במדינות אלו יותקפו", אמר גורם ל'רויטרס'.

הגורם הוסיף כי טהרן ביקשה מאותן מדינות שתעביר מסר לוושינגטון כי תימנע מתקיפה.

אמש, אישרה טהרן כי פסקו המגעים בין שליח הנשיא טראמפ ויטקוף לשר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, דבר המעיד על הסלמה בין המדינות.