ארה"ב חשפה מל"ט מתקדם עם דמיון מוחלט ל"שאהד-136" האיראני

בחזית הטכנולוגיה הצבאית, נחשף בימים האחרונים פיתוח מסקרן שעשוי לשנות את כללי המשחק בשמיים: ארצות הברית חשפה את ה"ראש החץ" שלה, ה-MQM-172, כמענה ישיר ומתוחכם למל"ט ה"שאהד-136" האיראני, שרוסיה עושה בו שימוש נרחב לתקיפת יעדים באוקראינה.

קהילת מומחי ההגנה הבינלאומית הייתה הראשונה לחשוף תמונות של הכלי החדש, שמציגות עיצוב חיצוני המזכיר באופן ניכר את המל"ט האיראני. מתברר כי מדובר בגרסה השנייה והמשודרגת של ה-MQM-172, אשר תוכננה תוך התבססות על השאהד-136 כנקודת ייחוס והשראה. הרעיון ברור: לבנות מקבילה אמריקאית עוצמתית, שתציע יכולות דומות ואף עדיפות, אך מפרטיה המלאים נשמרים תחת מעטה של סודיות.

פיתוח ה-MQM-172 אינו עומד בפני עצמו, אלא הוא חלק ממגמה רחבה יותר בארצות הברית: להציג מל"טי קרב בעלות נמוכה, שיספקו מענה אפקטיבי וזול מול האיומים הקיימים ויחזקו את כוחה האווירי. כחלק ממאמץ זה, כבר הציגו האמריקאים בעבר כמה מל"טים שניסו לספק פתרון.

מזכיר ההגנה האמריקאי, פיט הגסת', אף סקר את ה-LUCAS (מל"ט נוסף) במהלך הדגמה של מערכות אוטונומיות רב-תחומית.

ה-LUCAS, שפותח על ידי חברת SpektreWorks מאריזונה, תוכנן להיות פלטפורמה חסכונית וניתנת להתאמה אישית, המיועדת במיוחד לפעולות באזור האינדו-פסיפי. הוא כלי אמין וחסכוני, המסוגל לפעול גם בסביבות מאתגרות תוך דרישה מינימלית לתמיכה לוגיסטית. הודות לארכיטקטורה הפתוחה שלו, ה-LUCAS יכול לשאת מגוון רחב של מטענים ייעודיים, מה שמאפשר לו לבצע משימות מגוונות של סיור, תקיפה ותקשורת.

חשיפת ה"ראש החץ" והמשך הפיתוח של מל"טים כמו ה-LUCAS, נובע בין היתר מהצורך האמריקאי הבהול להישאר בחוד החנית הטכנולוגי, ולשמר לעצמה עליונות אווירית גם במזרח התיכון.