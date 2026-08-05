דיווח מדאיג שפורסם ברשת CNN חושף כי צבא ארצות הברית כילה כ-80% ממלאי טילי היירוט של מערכת ההגנה האווירית המתקדמת THAAD במהלך הלחימה האחרונה מול איראן.

על פי מקורות המעורים בפרטים, מדובר במשבר אסטרטגי חמור שמעורר דאגה עמוקה בקרב הדרג הבכיר בפנטגון.

מערכת ה-THAAD, המיועדת ליירוט טילים בליסטיים בגובה רב, שיחקה תפקיד מרכזי בהגנה על כוחות אמריקאיים באזור ואף יירטה טילים איראניים בשמי ישראל.

כעת, לאחר סבבי הלחימה האחרונים, נותרה בידי הצבא האמריקני רק חציית ממצבת מיירטי ה"פטריוט" שהייתה ברשותו ערב המלחמה.

על פי הדיווח, מפקדים בכירים בצבא ארצות הברית הציגו לסירוגין אזהרות חמורות בפנטגון כי המלאים הגיעו ל"רמה נמוכה באופן מסוכן". המשמעות המעשית היא שהיכולת האמריקאית להגן על כוחותיה באזור ועל בעלות בריתה נפגעה באופן משמעותי.

המשבר מגיע על רקע איומיו החוזרים של נשיא טראמפ כי מצר הורמוז ייפתח בקרוב או שאיראן תספוג מכה צבאית קשה. בריאיון לרשת "פוקס ניוז", הבהיר הלילה הנשיא כי ארצות הברית עמדה לפני "המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה", אך האיראנים ביקשו ברגע האחרון לנהל שיחות.