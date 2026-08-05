כיכר השבת
משבר טילים חמור

דיווח מדאיג: צבא ארה"ב כילה 80% ממלאי מיירטי THAAD במערכה מול איראן

מקורות בפנטגון חושפים כי מערכת ההגנה האווירית המתקדמת כמעט ריקה • מפקדים בכירים מזהירים: "רמה נמוכה באופן מסוכן" (בעולם)

1תגובות
סוללת טילי פטריוט (צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו)

דיווח מדאיג שפורסם ברשת CNN חושף כי צבא כילה כ-80% ממלאי טילי היירוט של מערכת ההגנה האווירית המתקדמת THAAD במהלך הלחימה האחרונה מול .

על פי מקורות המעורים בפרטים, מדובר במשבר אסטרטגי חמור שמעורר דאגה עמוקה בקרב הדרג הבכיר בפנטגון.

מערכת ה-THAAD, המיועדת ליירוט טילים בליסטיים בגובה רב, שיחקה תפקיד מרכזי בהגנה על כוחות אמריקאיים באזור ואף יירטה טילים איראניים בשמי ישראל.

כעת, לאחר סבבי הלחימה האחרונים, נותרה בידי הצבא האמריקני רק חציית ממצבת מיירטי ה"פטריוט" שהייתה ברשותו ערב המלחמה.

על פי הדיווח, מפקדים בכירים בצבא ארצות הברית הציגו לסירוגין אזהרות חמורות בפנטגון כי המלאים הגיעו ל"רמה נמוכה באופן מסוכן". המשמעות המעשית היא שהיכולת האמריקאית להגן על כוחותיה באזור ועל בעלות בריתה נפגעה באופן משמעותי.

המשבר מגיע על רקע איומיו החוזרים של נשיא טראמפ כי מצר הורמוז ייפתח בקרוב או שאיראן תספוג מכה צבאית קשה. בריאיון לרשת "פוקס ניוז", הבהיר הלילה הנשיא כי ארצות הברית עמדה לפני "המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה", אך האיראנים ביקשו ברגע האחרון לנהל שיחות.

ארה"באיראןדונלד טראמפצבא ארה"ב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מה הסתימות? גם אם יש להם בעיה או מחסור זה לא נכון ולא חכם לגלות את זה! זה סתם נותן ביטחון ומעודד את האויב זה היה צריך להישמר בסוד! וכאסטרטגיה הפוכה הם היו צריכים לומר שיש להם הרבה תחמושת! זה היה מחליש את האוייב מנטלית. אלא אם כן האסטרטגיה היא לגרום לאוייב לקבל ביטחון יתר, אבל אני לא מוצאת תועלת בזה
.....

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר