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הכחשה רשמית

הצי האמריקני מכחיש: "אף מלח לא מת על נושאת המטוסים לינקולן"

פיקוד הצי האמריקני מפרסם הכחשה נחרצת לדיווחים על מותם של 7 מלחים • שיעור גיוס מחדש גבוה במיוחד של 84.4% | תגובה לדיווחים שקריים (בעולם)

הצי הימי של ארה"ב במזרח התיכון (צילום: צבא ארה"ב סנטקום)

פיקוד הצי האמריקני פרסם הלילה הכחשה נחרצת לדיווחים שהופצו בכלי תקשורת שונים, לפיהם שבעה מלחים נהרגו בעימות אלים על סיפון נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן (CVN 72), ולפיהם חלה עלייה חדה במקרי ניסיונות התאבדות בקרב אנשי הצוות.

"הדיווחים הללו שקריים לחלוטין", נמסר מפיקוד הצי. "אף אחד מאנשי הצוות על נושאת המטוסים לא נפטר, והמלח היחיד שנפל מהספינה ב-3 באוגוסט חולץ במהירות ובבטחון".

שיעור גיוס מחדש גבוה במיוחד

בניגוד גמור לדיווחים על משבר נפשי ומצוקה קשה בקרב אנשי הצוות, הצי האמריקני מסר כי נושאת המטוסים אברהם לינקולן רושמת את אחד משיעורי הגיוס המחודש הגבוהים ביותר מבין כל נושאות המטוסים בצי - 84.4%. נתון זה מצביע על רמת שביעות רצון גבוהה בקרב המלחים, בניגוד לתמונה שהוצגה בדיווחים השקריים.

"המלחים והחיילים של קבוצת התקיפה של אברהם לינקולן ממשיכים להיות עמידים ונחושים לאחר יותר מ-260 ימים בים, 10,000 טיסות מבצעיות ו-1.5 מיליון פאונד של אמצעי לחימה שהושקעו", הבהיר הצי בהודעתו הרשמית.

נושאת מטוסים נימיץ | ארה"ב (צילום: חיל הים האמריקא)

פגיעה באנשי השירות ובמשפחותיהם

פיקוד הצי הביע ביקורת חריפה על הדיווחים המוטעים. "הדיווח השגוי והנרחב על ההפלגה ההיסטורית של אברהם לינקולן מהווה עוול כלפי אנשי השירות שלנו ובני משפחותיהם", נכתב בהודעה הרשמית.

יצוין כי בשבועות האחרונים אכן פורסמו דיווחים בכלי תקשורת צבאיים אמריקאיים על תנאים קשים על הספינה לאחר כ-250 ימי שהייה רצופים בים, אך הדיווחים על מקרי מוות והתאבדויות נדחו כעת באופן מוחלט על ידי הצי.

נושאת המטוסים אברהם לינקולן הוצבה באזור המזרח התיכון במסגרת המאמץ האמריקני להרתיע את ולהגן על בעלות ברית באזור. ההפלגה הממושכת, שהוארכה מעבר למתוכנן בשל המתיחות הביטחונית, הפכה לאחת הארוכות ביותר בעידן המודרני עבור נושאת מטוסים אמריקנית.
ארה"באיראןצבא ארה"בנושאת מטוסיםהמזרח התיכוןהצי האמריקניUSS אברהם לינקולן

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