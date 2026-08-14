פיקוד הצי האמריקני פרסם הלילה הכחשה נחרצת לדיווחים שהופצו בכלי תקשורת שונים, לפיהם שבעה מלחים נהרגו בעימות אלים על סיפון נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן (CVN 72), ולפיהם חלה עלייה חדה במקרי ניסיונות התאבדות בקרב אנשי הצוות.

"הדיווחים הללו שקריים לחלוטין", נמסר מפיקוד הצי. "אף אחד מאנשי הצוות על נושאת המטוסים לא נפטר, והמלח היחיד שנפל מהספינה ב-3 באוגוסט חולץ במהירות ובבטחון".

שיעור גיוס מחדש גבוה במיוחד

בניגוד גמור לדיווחים על משבר נפשי ומצוקה קשה בקרב אנשי הצוות, הצי האמריקני מסר כי נושאת המטוסים אברהם לינקולן רושמת את אחד משיעורי הגיוס המחודש הגבוהים ביותר מבין כל נושאות המטוסים בצי - 84.4%. נתון זה מצביע על רמת שביעות רצון גבוהה בקרב המלחים, בניגוד לתמונה שהוצגה בדיווחים השקריים.

"המלחים והחיילים של קבוצת התקיפה של אברהם לינקולן ממשיכים להיות עמידים ונחושים לאחר יותר מ-260 ימים בים, 10,000 טיסות מבצעיות ו-1.5 מיליון פאונד של אמצעי לחימה שהושקעו", הבהיר הצי בהודעתו הרשמית.