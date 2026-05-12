בוגדים מהחלל: כך סיפקו חברות סיניות מודיעין לאיראן נגד ארה"ב

המכה האמריקאית על ציר טהראן-בייג'ינג: סנקציות חריפות הוטלו על חברות לוויין סיניות שסיפקו צילומי ריגול של כוחות ארה"ב לאיראן במהלך מבצע צבאי רגיש. וושינגטון במסר ברור: "נשבש כל רשת רכש שתתמוך בתוכנית הטילים והכטב"מים האיראנית" (בעולם)

קבוצת משימה ימית של הצבא הסיני בתרגיל חיל הים

בצעד חריג שמשקף את הדאגה העמוקה בוושינגטון משיתוף הפעולה הביטחוני בין לאיראן, הטיל משרד המדינה האמריקאי בסוף השבוע סנקציות על ארבע ישויות מרכזיות. בין הגורמים המוסנקציים נמצאות שתי חברות סיניות שסיפקו לטהראן צילומי לוויין קריטיים של פעילות צבאית אמריקאית רגישה.

על פי הנתונים שפורסמו, החברות "MizarVision" ו-"The Earth Eye" העבירו למשמרות המהפכה האיראניות תצלומים המתעדים בזמן אמת את פעילות הכוחות האמריקאיים במהלך מבצע "Epic Fury". המהלך הופך את החברות הסיניות למעשה לזרוע המודיעינית של איראן בחלל, תוך שהן מספקות לטהראן יכולות איסוף מודיעין שעד לא מכבר היו שמורות למעצמות בלבד.

לווין אמריקאי , ניווט גלובלי עם דיוק פי ארבעה (צילום:חיל החלל של צבא ארה"ב)

צילמו בסיסים אמריקאיים עבור

ההכרזה החמורה במיוחד נוגעת לענקית הלוויינים הסינית "Chang Guang". לפי הודעת הממשל האמריקאי, החברה לא הסתפקה בסיוע ישיר לאיראן, אלא אספה צילומים של מתקנים צבאיים אמריקאיים ושל בנות בריתה עבור המורדים החות'ים בתימן.

המידע המודיעיני שימש את החות'ים לאיתור נכסים צבאיים אמריקאיים במרחב המפרץ הפרסי ובים האדום. המהלך נתפס בוושינגטון כחציית קו אדום וסיוע ישיר לפגיעה בכוחות בשטח. יצוין כי החות'ים ביצעו בחודשים האחרונים תקיפות חוזרות ונשנות על כלי שיט במיצרי באב אל-מנדב והורמוז.

דריכות שיא בבאב אל-מנדב: לוחמי הצי האמריקני מול האיום החות'י. (צילום: חיל הים האמריקאי @USNavy)

רשת הרכש העולמית של טהראן נחשפת

במקביל לצעדים של משרד המדינה, משרד האוצר האמריקאי הכריז על הגבלות נגד עשרה גורמים נוספים המהווים את עמוד השדרה של תעשיית הנשק האיראנית. גורמים אלו סייעו לצבא האיראני לרכוש רכיבים טכנולוגיים וחומרי גלם עבור תוכניות הטילים והכטב"מים המאיימות על האזור.

המהלך מגיע על רקע הפעלה מחודשת של מגבלות האו"ם על איראן, לאחר שטהראן הפרה באופן מהותי את התחייבויותיה הגרעיניות. גורמים בממשל האמריקאי מבהירים כי הסנקציות נועדו לחנוק את צינורות האספקה המודיעינית והטכנולוגית של איראן, ולהבהיר לעולם כי כל סיוע לטהראן יגרור מחיר כלכלי כבד.

המסר של וושינגטון: אין חסינות לחברות סיניות

הסנקציות החדשות משקפות את הדאגה העמוקה בבית הלבן משיתוף הפעולה הביטחוני המתהדק בין סין לאיראן. בוושינגטון מבהירים כי ארה"ב לא תהסס להתעמת עם אינטרסים סיניים כדי לשבש את יכולות ההתעצמות של איראן.

הצעדים הנוכחיים הם חלק מאסטרטגיה רחבה יותר שנועדה לחנוק את צינורות האספקה של טהראן. כידוע, ארה"ב מפעילה במקביל מבצע צבאי מסיבי במפרץ הפרסי במטרה להבטיח את חופש השיט ולהרתיע את איראן מפעולות נוספות.

המסר לבייג'ין ברור: שיתוף פעולה עם איראן בתחום המודיעין והטכנולוגיה הצבאית יגרור תגובה אמריקאית נחרצת, ללא קשר למעמדן הכלכלי של החברות המעורבות. הסנקציות כוללות הקפאת נכסים ואיסור על עסקאות עם גורמים אמריקאיים, מהלך שעלול לפגוע קשות ביכולתן של החברות הסיניות לפעול בשוק העולמי.

