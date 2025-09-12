כיכר השבת
המאבק בטרור

מכה כלכלית לחות'ים: 32 גורמי מימון נכנסו לרשימה השחורה של ארה"ב

משרד האוצר האמריקאי הודיע על הטלת סנקציות על 32 אישים וישויות וכן על ארבעה כלי שיט, במטרה לשבש את מנגנוני המימון וההברחות של המורדים החות'ים (בעולם)

מטוס בוער לאחר התקיפה הישראלית בנמל התעופה בצנעא (צילום: רשתות ערביות)

משרד האוצר של הודיע אתמול (חמישי) על סנקציות נרחבות נגד 32 אישים וישויות הקשורים למורדים החות'ים ב, וכן על ארבעה כלי שיט. באתר "אל-ערביה" דווח כי הנשיא טראמפ הגדיר את המהלך כפעולה הגדולה ביותר של וושינגטון נגד הארגון עד כה.

על פי ההצהרה הרשמית, הסנקציות נועדו לפגוע במערך גיוס הכספים, ההברחות ויכולות התקיפה של . ברשימת המטרות נכללות בין היתר חברות סיניות שהואשמו בהובלת רכיבים צבאיים לארגון, לצד חברות שסיפקו לו סחורות חיוניות. עוד נכללו ברשימה חברות ספנות ומבריחי נפט שזוהו כבעלי קשר ישיר לארגון.

בארה"ב הבהירו כי הצעד החדש נועד להגביר את הלחץ הכלכלי על החות'ים, במטרה למנוע מהם להמשיך ולפגוע בסחר העולמי באמצעות התקפות על כלי שיט בינלאומיים בים סוף ובמפרץ עדן.

במקביל, במישור הצבאי, צה"ל המשיך לפעול נגד החות'ים. אתמול הותקפו מטרות בתימן במסגרת מבצע "צלצולי פעמונים". מוקדם יותר השבוע פגע כטב"ם ששיגרו החות'ים בטרמינל של שדה התעופה רמון, ובימים האחרונים יורטו מספר כלי טיס בלתי מאוישים נוספים לצד טיל בליסטי ששוגר לעבר ישראל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

