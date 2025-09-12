מטוס בוער לאחר התקיפה הישראלית בנמל התעופה בצנעא ( צילום: רשתות ערביות )

משרד האוצר של ארצות הברית הודיע אתמול (חמישי) על סנקציות נרחבות נגד 32 אישים וישויות הקשורים למורדים החות'ים בתימן, וכן על ארבעה כלי שיט. באתר "אל-ערביה" דווח כי הנשיא טראמפ הגדיר את המהלך כפעולה הגדולה ביותר של וושינגטון נגד הארגון עד כה.