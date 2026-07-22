דאגה בישראל: ארה"ב וסעודיה חתמו על הסכם גרעיני 

ארצות הברית וסעודיה חתמו הערב (רביעי) על הסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי, שבמסגרתו תסייע וושינגטון לריאד בפיתוח תוכנית גרעין למטרות אזרחיות למשך 30 שנה.

בניגוד להצעת ממשל ביידן, ההסכם אינו מותנה בנורמליזציה עם ישראל ואינו מחייב את סעודיה לאמץ את "תקן הזהב" של פיקוח בינלאומי מחמיר.

לפי ההסכם, חברות אמריקניות יסייעו בהקמת תחנות כוח גרעיניות, ובמהלך הפרויקט ייבחן במשך שנתיים אם קיימת כדאיות כלכלית להקמת מתקן להעשרת אורניום בסעודיה. אם יוחלט להקים מתקן כזה, הוא יפותח בידי ארצות הברית במסגרת מנגנון סודי שנועד למנוע העברת טכנולוגיות רגישות לידי הסעודים.

בממשל טראמפ טוענים כי ההסכם יבטיח שהתוכנית תישאר אזרחית בלבד, אך מומחים למניעת הפצת נשק גרעיני מזהירים כי הוא יוצר תקדים מסוכן ומעניק לסעודיה פתח לפיתוח יכולת גרעינית צבאית בעתיד. החשש גובר על רקע הצהרותיו בעבר של יורש העצר מוחמד בן סלמאן כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, גם סעודיה תפעל בכיוון זה.

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גם בישראל מביעים דאגה מההסכם, בעיקר בשל הסרת הדרישה לנורמליזציה עם ריאד. גורמים ישראלים הגדירו את המהלך כפגיעה במנופי הלחץ של ישראל מול סעודיה וכעדות נוספת לשחיקה במעמדה מול ממשל טראמפ.