ארצות הברית הצליחה להעביר כ-70 ספינות מסחריות במצר הורמוז במהלך שלושת השבועות האחרונים ללא ידיעת איראן או בעל כרחה, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם ב'ניו יורק טיימס'.

למרות הודעתו של טראמפ על סיום 'פרויקט החופש' שנמשך יממה בודדת, מתברר כי מאחורי הקלעים המשיכה ארה"ב במאמצים להעביר ספינות בהורמוז..

לפי הדיווח, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ניהל את המבצע החשאי, וסייע בהכוונת כלי השיט בתוך ומחוץ למפרץ הפרסי, מבלי לבקש את אישורה של טהראן השולטת באזור.

רוב כלי השיט המסחריים שקיבלו הנחיות מהצבא האמריקאי כיבו את מכשירי הרדאר שלהם כדי למנוע לחלוטין את זיהויים בנתיב המים הצר. פקידים רשמיים בארצות הברית סירבו לחשוף את סוג הספינות או את נתיבי המעבר המדויקים, אך ציינו כי לפחות מסלול אחד תוכנן הרחק מחופי איראן וקרוב יותר לעומאן.

המעבר החשאי משמש חלופה קריטית עבור חברות ספנות שאינן מוכנות לשלם אגרה לאיראן או להכפיף את עצמן לפיקוחה. גורמים רשמיים בארצות הברית הודו כי הפעילות נשמרת על אש קטנה ואינה מפורסמת כדי למנוע מאיראן לסמן את כלי השיט המשתפים פעולה עם וושינגטון.

"למרות שכוחות ארצות הברית אינם מלווים, אנו ממשיכים לתקשר ולתאם עם ספינות מסחריות המבקשות לעבור באופן חופשי ובטוח במצר הורמוז, פרוזדור בינלאומי קריטי לכלכלות האזוריות והעולמיות" אמר דובר פיקוד המרכז, קפטן טים הוקינס. הצבא האמריקאי פועל בנתיב זה לאחר שהנשיא טראמפ הקשיח את התנאים להסכם פתיחת המצר.

אנליסטים בתחום הימי מסבירים כי לא ניתן לאמת את מספר המעברים הללו באופן עצמאי בשל החשכה המכוונת של מכשירי הקשר. עמיתה בכירה במכון וושינגטון למדיניות המזרח התיכון, נועם ריידן, ציינה כי המספר גבוה מהצפוי והוסיפה "ואני בספק אם שמות ייחשפו, במיוחד אם חברות מסוימות דואגות מתגובה מצד איראן בעתיד על תיאום עם ארצות הברית".

במקביל להכוונת הספינות, ארצות הברית מנהלת מאז אמצע אפריל מצור ימי במפרץ עומאן נגד כלי שיט שביקרו בנמלים איראניים, ועיכבה כבר 116 ספינות. פעילות זו חתכה כמעט לחלוטין את יצוא הנפט של איראן, אף שזו עדיין משפיעה על כמחצית מהתנועה הגלויה במצר הורמוז.