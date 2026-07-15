במשך שבע שעות | ארה"ב תקפה באיראן שהשיבה בשיגורים ואיומים

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע לפנות בוקר (רביעי) כי השלים סבב תקיפות נוסף נגד איראן, במסגרתו נפגעו עשרות מטרות צבאיות באזור מצר הורמוז ובאזורי החוף האיראניים. התקיפות החלו בשעה 22:00 שעון מזרח ארה"ב והתמשכו במשך שבע שעות.

על פי ההודעה הרשמית, מטוסי קרב, רחפנים וכלי שיט אמריקניים שיגרו תחמושת מדויקת נגד אתרי טילים ורחפנים איראניים, יכולות ימיות ומערכות הגנה חופיות. מטרת התקיפות, כך נמסר, היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על ספינות מסחריות וצוותים אזרחיים במצר הורמוז.

המצור הימי חודש באופן רשמי

במקביל לתקיפות, פיקוד המרכז האמריקני הודיע על חידוש המצור הימי על מצר הורמוז. המצור נכנס לתוקף בשעה 16:00 שעון מזרח ארה"ב. בהודעה צוין כי "נכון לעכשיו, יותר מ-20 ספינות מלחמה של הצי האמריקני ומאות מטוסים צבאיים פועלים ברחבי המזרח התיכון. הכוחות האמריקנים נותרים דרוכים, קטלניים ומוכנים".

מפקד פיקוד המרכז, האדמירל בראד קופר, האשים את איראן בפגיעה מכוונת באזרחים ברחבי המזרח התיכון, וחשף כי כוחות איראניים תקפו שבע ספינות מסחר במהלך השבוע החולף. התקיפות האמריקניות מהוות תגובה ישירה לפעילות האיראנית המתמשכת נגד כלי שיט בינלאומיים.

איראן: "המצר יישאר סגור"

בתגובה לתקיפות האמריקניות, איראן טענה לפנות בוקר כי שיגרה גל של כלי טיס בלתי מאוישים לעבר מתקנים צבאיים המשמשים את כוחות צבא ארצות הברית בבסיס חיל האוויר "אל-אזרק" (מופק א-סאלטי) שבצפון-מזרח ירדן.

משמרות המהפכה האיראניים שיגרו איום חדש לעבר וושינגטון, והבהירו כי מצר הורמוז יישאר סגור לשיט ולא תתאפשר יציאה של נפט וגז מהאזור, כל עוד נמשכת התוקפנות האמריקנית במרחב. בהודעה שפרסמה מפקדת משמרות המהפכה נטען כי הפעולות הצבאיות וההתערבות של ארצות הברית בנתיבי השיט הבינלאומיים הן שמסכנות את היציבות האזורית.