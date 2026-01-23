ארצות הברית הודיעה היום (חמישי) על פרישה סופית מארגון הבריאות העולמי (WHO), בהתאם לצו נשיאותי שעליו חתם הנשיא דונלד טראמפ ביום הראשון לכהונתו השנייה. ההחלטה מגיעה בעקבות ביקורת חריפה על התנהלות הארגון במהלך מגפת הקורונה.

בהצהרה משותפת של מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור, נטען כי הארגון הבינלאומי "נטש את משימתו המרכזית ופעל שוב ושוב נגד האינטרסים של ארצות הברית", תוך שהוא מסכן את חיי האזרחים האמריקאים. לדבריהם, הכשלים החמורים של ה-WHO במהלך המגפה מצדיקים את הפרישה המיידית.

ההצהרה האמריקאית מבהירה כי וושינגטון תמשיך להוביל בתחום בריאות הציבור הבינלאומית, אך תעשה זאת דרך שיתופי פעולה ישירים עם מדינות ומוסדות בריאות. לטענת הממשל, גישה זו תאפשר לעקוף את מה שהם מכנים "הביורוקרטיה המנופחת והבלתי יעילה" של הארגון העולמי.

צעד זה של טראמפ מהווה המשך לביקורת ארוכת שנים של הממשל הרפובליקני על ארגון הבריאות העולמי. כבר בכהונתו הראשונה, טראמפ איים בפרישה מהארגון והקפיא העברות כספים, תוך האשמות כי ה-WHO פעל בהשפעה סינית יתרה במהלך שלבי המגפה המוקדמים.

עבור קהילת הקוראים החרדית בישראל, המהלך האמריקאי מעורר שאלות לגבי השלכותיו על מדיניות הבריאות הבינלאומית. במהלך מגפת הקורונה, גם בישראל התעוררו ביקורות על המלצות ה-WHO והתאמתן למציאות המקומית, במיוחד בקרב הציבור החרדי שחווה אתגרים ייחודיים בתקופת המגפה.

יצוין כי דו"ח חקירה של הקונגרס האמריקאי שפורסם לאחרונה חשף ממצאים מטרידים בנוגע לטיפול במגפה, כולל חששות ממימון מחקרים מסוכנים במעבדה בווהאן שממנה החל הנגיף. הדו"ח תומך בטענות הממשל האמריקאי לגבי כשלים מערכתיים בהתמודדות עם המשבר הבריאותי.

בהצהרתם, רוביו וקנדי הבטיחו כי ארצות הברית תמשיך לקדם יוזמות בריאות גלובליות, אך תעשה זאת באופן שישרת טוב יותר את האינטרסים הלאומיים שלה ואת בריאות אזרחיה. עוד יעודכן על תגובות הבינלאומיות לצעד זה.