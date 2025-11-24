כיכר השבת
"המצאה מגוחכת"

לקראת התלקחות? וונצואלה דוחה בזעם את התוכנית בנוגע לארגון הפשיעה 

הממשל הוונצואלי דחה את תוכנית ארצות הברית להגדיר את ארגון הפשע קארטל דה לוס סולס כארגון טרור | יש שטוענים כי ההכרזה עשויה לשמש להצדקת פעולה צבאית של ארה"ב (בעולם)

ניקולס מדורו (צילום: shutterstock)

הממשל הוונצואלי דחה היום (שני) את מה שכינה "תוכנית מגוחכת" של ארצות הברית להגדיר את ארגון הפשע קארטל דה לוס סולס כארגון טרור, זאת במסגרת מלחמתה הממושכת של ארה"ב בארגוני הסמים במדינה.

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, הצהיר מוקדם יותר החודש כי ארצות הברית תמנה את הקארטל כארגון טרור זר בשל מעורבותו לכאורה בייבוא סמים לא חוקיים לארה״ב.

הממשל של טראמפ, שמייחס לארגון הפשע הרכב של בכירים בצבא ובממשלה, האשים את הנשיא הוונצואלי ניקולס מדורו בהובלת הקבוצה, דבר שמדורו עצמו הכחיש. הצעד מגיע על רקע לחצים גוברים מצד הנשיא טראמפ, לרבות גיוס צבאי משמעותי של ארצות הברית בקריביים. יש שטוענים כי ההכרזה עשויה לשמש להצדקת פעולה צבאית, אף שמומחי סנקציות הבהירו שהחוק לא מאפשר זאת.

משרד החוץ הוונצואלי מסר כי "וונצואלה דוחה באופן מוחלט, תקיף ומוחלט את ההמצאה החדשה והמגוחכת של מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, שמגדירה את הקארטל הבלתי קיים כארגון טרור". עוד נמסר כי מהלך זה מהווה חידוש של "שקר מרושע להצדיק התערבות בלתי חוקית בוונצואלה, במסגרת תבנית השינוי משטר הקלאסית של ארצות הברית", וכי "המערכה צפויה להיכשל כמו מתקפות קודמות נגד המדינה".

ביולי, משרד האוצר האמריקאי הפך את קארטל דה לוס סולס ל-"טרוריסט עולמי מיוחד", מהלך שהקפיא את נכסיו בארצות הברית והגביל באופן כללי את הפעילות הכלכלית מולו מצד אמריקאים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר