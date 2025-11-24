הממשל הוונצואלי דחה היום (שני) את מה שכינה "תוכנית מגוחכת" של ארצות הברית להגדיר את ארגון הפשע קארטל דה לוס סולס כארגון טרור, זאת במסגרת מלחמתה הממושכת של ארה"ב בארגוני הסמים במדינה.

מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, הצהיר מוקדם יותר החודש כי ארצות הברית תמנה את הקארטל כארגון טרור זר בשל מעורבותו לכאורה בייבוא סמים לא חוקיים לארה״ב.

הממשל של טראמפ, שמייחס לארגון הפשע הרכב של בכירים בצבא ובממשלה, האשים את הנשיא הוונצואלי ניקולס מדורו בהובלת הקבוצה, דבר שמדורו עצמו הכחיש. הצעד מגיע על רקע לחצים גוברים מצד הנשיא טראמפ, לרבות גיוס צבאי משמעותי של ארצות הברית בקריביים. יש שטוענים כי ההכרזה עשויה לשמש להצדקת פעולה צבאית, אף שמומחי סנקציות הבהירו שהחוק לא מאפשר זאת.

משרד החוץ הוונצואלי מסר כי "וונצואלה דוחה באופן מוחלט, תקיף ומוחלט את ההמצאה החדשה והמגוחכת של מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, שמגדירה את הקארטל הבלתי קיים כארגון טרור". עוד נמסר כי מהלך זה מהווה חידוש של "שקר מרושע להצדיק התערבות בלתי חוקית בוונצואלה, במסגרת תבנית השינוי משטר הקלאסית של ארצות הברית", וכי "המערכה צפויה להיכשל כמו מתקפות קודמות נגד המדינה".

ביולי, משרד האוצר האמריקאי הפך את קארטל דה לוס סולס ל-"טרוריסט עולמי מיוחד", מהלך שהקפיא את נכסיו בארצות הברית והגביל באופן כללי את הפעילות הכלכלית מולו מצד אמריקאים.