הפצצה בבירת סרביה ( צילום: מסך )

זה התחיל כעוד יום עבודה רגיל באתר בנייה ברובע מרכזי בבלגרד בירת סרביה, עד שהחופרים נתקלו בממצא מצמרר שקבור באדמה כבר שמונה עשורים. מה שנחשף מתחת לשכבות העפר היה פצצה אווירית במשקל עצום של 470 קילוגרמים, שריד קטלני ממלחמת העולם השנייה. הפצצה, מדגם AN-M44 מתוצרת ארצות הברית, הוטלה על העיר בשנת 1944 במהלך הפצצות כוחות הברית נגד הכיבוש הנאצי. בשל קרבת האתר לאזור מגורים ולמרכז קניות הומה, המשטרה הורתה על פינוי תושבים והרחקת רכבים כדי לאפשר למומחי החבלה לבצע סיור מקדים ולהבטיח תנאי עבודה בטוחים

לאחר מבצע נטרול ופינוי זהיר ומתוח ביום ראשון האחרון, הועמסה ה"מזכרת" ההיסטורית על משאית. הפצצה הועברה תחת אבטחה לשטח אימונים צבאי במרחק 180 קילומטרים מהבירה, שם היא צפויה להיות מושמדת בימים הקרובים.

אירוע זה אינו מקרי, והוא מצטרף לשורה של גילויים דומים באתרי בנייה ברחבי סרביה בשנים האחרונות. רק לאחרונה פונה פגז ארטילריה בן מאה שנים שנמצא סמוך לפרלמנט, ובמקרים אחרים התגלו פצצות מהפצצות נאט"ו ב-1999 ומשרידי המלחמה בפרברי העיר, מה שמעיד על כך שהעבר הסוער של האזור ממשיך לצוץ מתחת לרגלי התושבים.