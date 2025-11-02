מטוס X-59 מציג: טיסת בכורה מוצלחת לעידן חדש ושקט

לאחר שנים של פיתוח הנדסי מתקדם ושיתופי פעולה בין נאס"א ללוקהיד מרטין, הושלמה בסוף השבוע טיסת הבכורה של המטוס העל-קולי הניסיוני X-59 – צעד משמעותי לקראת עידן חדש של טיסות מהירות במיוחד, שקטות וידידותיות יותר לסביבה האורבנית.

הטיסה ההיסטורית התקיימה מבסיס חיל האוויר בפאמדייל, קליפורניה, ונחתמה בנחיתה מדויקת במרכז המחקר של נאס"א בבסיס אדוורדס. לפי דיווחים ב־UK Defense Journal, מערכות המטוס – ובכללן בקרת הטיסה, מערכות התקשורת והשליטה – תפקדו באופן מושלם, ללא תקלות או חריגות.

ה־X-59 נבנה כחלק מתוכנית המחקר "Quest" של נאס"א, שנועדה לפתח דור חדש של מטוסים על-קוליים שיכולים לטוס מעל אזורים מיושבים – בניגוד למגבלות הקיימות מאז 1973. הגבלות אלו נובעות מהרעש העז ("בום על-קולי") הנוצר כאשר מטוס חוצה את מחסום הקול.

במסגרת התוכנית, מתוכננות טיסות נוספות מעל אזורים שונים בארצות הברית, שיבחנו כיצד תושבים מגיבים לרעש, במטרה לקבוע תקנים חדשים שיאפשרו בעתיד לטוס במהירויות על-קוליות גם מעל ערים.

המטוס עצמו הוא מהנדסי על: מבנהו צר, ארוך וחד במיוחד – עיצוב שמטרתו לפזר את גלי ההלם הנוצרים בטיסה במהירויות גבוהות ולצמצם באופן דרמטי את עוצמת הרעש. לדברי נאס"א, הצליל שיפיק המטוס אמור להישמע יותר כ"נקישה רכה" מאשר כבום עוצמתי.

מנהלי הפרויקט משני הארגונים הדגישו כי טיסת הבכורה עמדה בכל היעדים שהוגדרו מראש ומהווה שלב מכריע בדרך להחזרת טיסות על-קוליות לשוק המסחרי – לראשונה מזה חמישה עשורים.

"מדובר בצעד ראשון לעבר מהפכה עולמית בתחום התחבורה האווירית", נמסר מלוקהיד מרטין. "המטרה היא להפוך טיסות על-קוליות למסחריות, יעילות ושקטות מספיק כדי לטוס מעל ערים – מבלי להפריע לחיי התושבים".

נאס"א ציינה כי בשנים הקרובות צפויים עוד עשרות ניסויי טיסה, שיספקו נתונים מדעיים שיסייעו להגדיר מחדש את כללי הטיסה העל-קולית בעולם.