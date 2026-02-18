עבר את הגבול? האמירה של זלנסקי שתעורר את זעמו של טראמפ 

נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מאשים את ארצות הברית בהפעלת לחץ בלתי ראוי על מדינתו במטרה לאלץ אותה לבצע ויתורים מול רוסיה, כך לפי ציטוטים שהובאו ב'רויטרס'.

הדברים נאמרו על רקע פתיחת היום השני של שיחות השלום בז'נבה, המתקיימות בתיווך אמריקני. זלנסקי הבהיר בראיון לכלי תקשורת כי הדרישות המופנות לקייב אינן הוגנות, שכן הלחץ הציבורי של הנשיא דונלד טראמפ ממוקד באוקראינה ולא בצד הרוסי.

לדברי הנשיא האוקראיני, כל הצעה שתכלול ויתור על שטחים בחבל דונבאס אשר אינם מוחזקים כעת בידי הצבא הרוסי, תובא להכרעת הציבור ותידחה ברוב קולות במשאל עם. "זה לא הוגן שטרמפ קורא בפומבי דווקא לאוקראינה, ולא לרוסיה, לבצע ויתורים בניהול המשא ומתן על תוכנית השלום", אמר זלנסקי והוסיף: "אני מקווה שזו רק הטקטיקה שלו ולא ההחלטה". זלנסקי ציין כי למרות הלחץ הפומבי, שיחותיו עם השליח סטיב ויטקוף ועם ג'ארד קושנר לא התאפיינו באותו סגנון של דרישות.

ההצהרות מצד קייב מגיעות לאחר שדונלד טראמפ התבטא בימים האחרונים מספר פעמים בנושא, ואמר לעיתונאים כי "מוטב שאוקראינה תגיע לשולחן המשא ומתן מהר. זה כל מה שאני אומר לכם". מנגד, השליח המיוחד ויטקוף הביע אופטימיות וטען כי המעורבות של טראמפ כבר מניבה פירות וכי הושגה התקדמות משמעותית במטרה לעצור את ההרג בעימות.

בזירה הדיפלומטית בז'נבה, המשלחות דנו בפרטים הטכניים של ההסכמים האפשריים. ראש המשלחת האוקראינית, רוסטם אומרוב, הגדיר את הדיונים ככאלו המתמקדים ב"סוגיות מעשיות ובמכניקה של החלטות אפשריות", אם כי הדגיש כי הגיע לסבב הנוכחי ללא ציפיות מופרזות. גורמים ברוסיה לא מסרו הצהרה רשמית, אך דיווחים בכלי תקשורת רוסיים תיארו את המפגשים כ"מתוחים מאוד" וציינו כי הם נמשכו שעות ארוכות במתכונות שונות.

סבב השיחות בשוויץ נערך לאחר ששני ניסיונות קודמים להגיע להבנות באבו דאבי הסתיימו ללא פריצת דרך ממשית. נכון לעכשיו, הפערים בין הצדדים בסוגיית השליטה הטריטוריאלית במזרח אוקראינה נותרו עמוקים. זלנסקי סיכם את עמדתו בהצהרה לילית וציין כי ארצו מוכנה להתקדם לעבר הסכם ראוי לסיום המלחמה, אך תהה: "השאלה עבור הרוסים היא: מה הם בכלל רוצים?".