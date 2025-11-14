מבחן נשימה פשוט שנמשך כ-30 שניות כבש את הרשת בשבועות האחרונים, כשמיליוני משתמשים מנסים להחזיק את נשימתם לאחר נשיפה מלאה כדי לבדוק את רמת המתח הנסתרת בגופם. השיטה, שמבוססת על שיטה בשם שיטת בוטייקו, מתבצעת על ידי נשיפה מלאה ולאחר מכן החזקת הנשימה עד להופעת תחושת "רעב לאוויר", כלומר צורך עז לנשום, מבלי שאוויר כבר אזל. המבחן תופס פחמן דו-חמצני (CO2) בגוף, ותחושת הקוצר שנוצרת מצביעה על אמינות מערכת התגובה למצבי לחץ וחרדה.

מיסטר מיטש פוקס, מומחה לנשימה שהפיץ את השיטה בטיקטוק, מסביר כי המבחן נועד לזהות אם אדם נמצא במצב מתמיד של "לחימה או בריחה" ברמה נמוכה, מצב שגורם לחרדה סמויה. הוא מציין כי אלה שמתקשים להגיע ל-30 שניות של החזקת נשימה עשויים להיות במצב של סטרס כרוני שאינם מודעים אליו.

מחקרים מדעיים תומכים בקשר בין סבילות ה-CO2 לבין ניהול חרדות. מחקר שהתפרסם בכתב העת הבינלאומי למדעי האימון מצא כי שיפור הסבילות ל-CO2 יכול להפחית חרדה ולהועיל במיוחד במצבי לחץ גבוה הדורשים ריכוז. ד"ר ג'ני אן אוגוסטין, רופאה משפחתית, מציינת כי אנשים עם חרדה גבוהה או מתח כרוני מפתחים חוש רגיש יותר ל-CO2 שמוביל לתחושת צורך לנשום מוקדם מהרגיל, תגובה שהיא תוצאה של מנגנוני לחימה או בריחה ולא מחוסר בכושר גופני.

תגובות הגולשים ומשתתפי המבחן מראות תוצאות מעורבות: רבים מדווחים על קושי רב להחזיק את הנשימה, כאשר חלקם מדווחים על תחושות פאניקה וחרדה במהלך המבחן, בעוד אחרים מצליחים לעמוד בדרישה בקלות. מומחים מדגישים כי אין לראות במבחן כלי אבחוני רפואי וכי אנשים עם בעיות לב או נשימה צריכים להימנע מבחינת החזקת נשימה ממושכת.

המלצת המומחים היא להתמקד בנשימה איטית דרך האף והארכת נשיפת האוויר, דבר שעשוי לאמן את מערכת העצבים ולשפר את תגובת הגוף למתח. תרגול מושכל יכול לסייע בהעלאת הסבילות ל-CO2, להפחית חרדה ולהגדיל את הסיבולת הכללית, מה שתורם לבריאות נפשית ופיזית כאחד.

בסופו של דבר המבחן הפשוט ברשת מציע תובנות מעניינות על מצבי לחץ חבויים בגוף, ומדגים כיצד נשימה נכונה ותרגול נשימתי יכולים לשפר את איכות החיים בעידן שבו רמות חרדה והסטרס נמצאות במגמת עלייה מתמדת - לצערנו הרב.