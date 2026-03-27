גילוי מפתיע: מה קפה עושה לזיכרון החברתי שלכם

מחסור בשינה מפריע לתפקוד, זה ידוע. אך מלבד מה שהוא עלול לפגוע בריכוז ובמצב הרוח, הוא גם ביכולת החברתית שלנו לזהות אנשים מוכרים ולהבחין בין פנים מוכרות לחדשות. מחקר חדש מאוניברסיטת סינגפור (NUS Medicine), שפורסם ב־23 במרץ 2026 בכתב העת בעל השם (הארוך) Neuropsychopharmacology, מגלה כי קפאין עשוי לתקן את ההפרעה הייחודית הזו - לפחות במוחות של עכברים.

החוקרים, בהובלת פרופ’ סרידהרן סאג’יקומר והחוקר ד"ר ליק־ווי וונג, התמקדו באזור CA2 שבהיפוקמפוס - אזור במוח הידוע כבעל תפקיד מרכזי ביצירת זיכרון חברתי ובהבנת הקשרים רגשיים. בעכברים שנמנעו מהם חמש שעות של שינה נמצא שפל ברור בתפקוד הסינפטי, ירידה בחלבוני פלסטיות מוחית כמו BDNF ו־PKMζ, ועלייה ברמות קולטני האדנוזין מסוג A1 – תהליך שגורם לדיכוי פעילות עצבית ולפגיעה בזיכרון.

כאשר הוזרק לעכברים קפאין לפני שלילת השינה, נצפתה השפעה הפוכה: התקשורת הסינפטית חזרה לרמות תקינות, יכולת ההבחנה בין עכבר מוכר לחדש שוקמה, ונראתה התאוששות מלאה של מסלולי הזיכרון החברתי. החוקרים הדגישו כי מדובר בהשפעה ממוקדת – הקפאין לא גרם לעוררות כללית יתרה בעכברים שלא היו עייפים, אלא פעל באופן מדויק לשיקום המעגל הפגוע בלבד.

ד"ר וונג הסביר כי "חוסר שינה אינו רק מצב של עייפות, הוא משנה באופן סלקטיבי מעגלים עצביים האחראים לזיכרון חברתי. מצאנו שקפאין מצליח להחזיר את התפקוד הזה, הן ברמה המולקולרית והן בהתנהגות בפועל."

לדברי פרופ’ סאג’יקומר, הממצאים מדגישים את חשיבות מחקר השינה להבנת מצבים של ירידה קוגניטיבית. "הבנת הקשר בין מנגנוני שינה, זיכרון חברתי ותפקוד המוח עשויה להוביל בעתיד לטיפולים שיגנו על היכולות הקוגניטיביות שלנו," אמר.

החוקרים מציינים כי יידרשו עוד מחקרים בבני אדם כדי לוודא שהממצאים תקפים גם מחוץ למעבדה, אך הרמז ברור: ייתכן שהכוס קפה של הבוקר עושה למוח הרבה יותר מאשר לשמור אותנו ערים.