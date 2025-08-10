רשות המזון והתרופות של ארצות הברית (FDA) אישרה לאחרונה את VIZZ, טיפות עיניים פורצות דרך לטיפול בזוקן ראייה (פרסביופיה), מפרצת עיניים ראשונה מסוגה הניתנת במרשם בלבד ומפותחת על ידי חברת LENZ Therapeutics. מדובר בפתרון יומי לא פולשני, המיועד למבוגרים ומבטל במקרים רבים את הצורך בשימוש קבוע במשקפי קריאה.

התרופה מבוססת על החומר הפעיל aceclidine, אשר פועל על קיצור שריר הסוגר של הקשתית ויוצר "אפקט חור סיכה" - הצרה של האישון להרחבת עומק המיקוד והחדה מהירה של הראייה לקרוב. השפעת הטיפות מורגשת בתוך 30 דקות מהשימוש ונמשכת עד 10 שעות במנה יומית בודדת.

האישור מבוסס על שלושה מחקרי שלב 3 שכללו 466 משתתפים לתקופה של 42 ימים ועוד 217 משתתפים במעקב של חצי שנה. התוצאות הצביעו על שיפור מובהק בחדות הראייה לקרוב תוך פרופיל בטיחות גבוה, ללא אירועים חמורים. תופעות הלוואי שנרשמו היו קלות ברובן וכללו תחושת צריבה מקומית (20%), ראייה עמומה (16%) וכאב ראש (13%).

אצקלידין מוגדר כישות כימית חדשה בארה"ב. היתרון המרכזי שלו הוא פעילות ממוקדת על שריר האישון, ללא גירוי משמעותי של שריר התאמה כמו בתרופות קיימות אחרות (Vuity למשל), מה שמפחית תופעות כמו כאב מצח והסטת מיקוד (myopic shift).

קרוב לשני מיליארד איש בעולם מתמודדים עם זוקן ראייה, וכניסת VIZZ צפויה להשפיע משמעותית על שוק שהיקפו הוא כ-1.2 מיליארד דולר כיום וצפוי לזנק ל-2.5 מיליארד דולר עד 2033. הטיפות ימכרו במחיר של 79 דולר לאריזה חודשית (25 מנות יומיות) ו-198 דולר לחבילת שלושה חודשים, דרך בתי מרקחת און-ליין. הדגימות הראשונות יגיעו למרפאות עיניים כבר באוקטובר, והפצה מסחרית רחבה תותנע במחצית השנייה של הרבעון האחרון של 2025.