חוקרים מאוניברסיטת ייל הציגו כלי חדשני בשם chronODE, המשלב בינה מלאכותית ומשוואות מתמטיות, המאפשר לגלות בדיוק מתי גנים פועלים בשיאם במהלך התפתחות המוח. המחקר, שפורסם ב‑Nature Communications, צפוי לשנות את הדרך שבה מתוזמן טיפול תרופתי וגנטי במחלות נוירולוגיות.

הצוות, בראשות פרופ’ מארק גרשטיין, מצא כי רוב הגנים מתנהגים בכמה דפוסים קבועים - “מאיצים”, “מאטים” ו”מתגי החלפה”. הדפוסים הללו מגדירים את הריגּע הקריטי שבו התערבות רפואית יכולה למנוע נזק בלתי הפיך. החוקרים מכנים רגע זה “נקודת האל‑חזור”, שלאחריה לא ניתן עוד לשנות את מהלך המחלה באותה יעילות.

ד"ר ביאטריס בורסארי, מצוות החוקרים, הסבירה: “במצבים של מחלות גנטיות במוח חשוב לזהות את רגע ההפעלה המרבי. אם נמתין מעבר לנקודת האל‑חזור - הטיפול יאבד מיעילותו. הכלי שפיתחנו מאפשר לדעת בדיוק מתי חלון ההזדמנות הזה נפתח ונסגר.”

המשמעות הקלינית רחבה: במחלות נוירולוגיות גנטיות רבות ידוע שההתערבות צריכה להתבצע כבר בשלבי הילדות המוקדמים, לעיתים עוד לפני גיל שנתיים. שימוש ב‑chronODE עשוי לאפשר לרופאים לקבל "שעון מולקולרי" אישי לכל חולה ולקבוע מתי נכון להתחיל טיפול.

פרופ’ גרשטיין והצוות מסבירים כי מדובר בגשר בין עולם הביולוגיה לבין המתמטיקה - שילוב שמאפשר חיזוי מצבים ביולוגיים מורכבים בצורה מדויקת ויישומית. “כפי ששמו מרמז,” הם מוסיפים, “chronODE מחבר את האלמנט של זמן (‘כרונוס’) עם המשוואות הדיפרנציאליות המתארות דינמיקות, ויחד מציע דרך חדשה לפענח את התזמון הביולוגי.”

החוקרים מאמינים כי הכלי החדש יסמן שלב חשוב בהתפתחות תחום הרפואה המותאמת אישית, במיוחד במחלות מוח גנטיות שבהן החלון הטיפולי קצר והטיימינג קריטי להצלחת הטיפול.