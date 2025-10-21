מאוחדת בקמפיין ראשון מסוגו במגזר החרדי

מאוחדת, האוטוריטה המובילה בתחום הבריאות במגזר החרדי, משיקה בימים אלו קמפיין ראשון מסוגו להעלאת המודעות לבדיקות מצילות חיים לנשים.

המהלך מעודד נשים חרדיות לגשת לבדיקות תקופתיות ולזהות מחלות בשלב מוקדם – בשפה מכבדת, חיובית ומותאמת תרבותית.

הקמפיין נולד בעקבות נתונים המצביעים על כך שנשים במגזר החרדי מאובחנות לעיתים בשלבים מתקדמים של מחלות שונות, דבר הגורם לשיעורי תמותה גבוהים יותר.

מאוחדת בחרה להתמקד במסר חיובי ובריאותי: 90% מהנשים מחלימות כאשר המחלה מתגלה מוקדם.

ד"ר סיון ברגר אחיטוב מנהלת המחלקה לאיכות קלינית, מסבירה: "בדיקות מצילות חיים הן הכלי היעיל ביותר למניעת מחלות קשות ולגילוי מוקדם שלהן. גילוי מוקדם מאפשר טיפול פשוט יותר, אחוזי החלמה גבוהים ושמירה על איכות חיים. נשים צריכות לדעת – זה בידיים שלהן."

לדברי מושקי ברוד, מנהלת תקשורת שיווקית למגזר החרדי במאוחדת:

"מאוחדת בחרה להוביל את הקמפיין הזה מתוך אחריות מקצועית ומחויבות לבריאות הנשים במגזר החרדי. המטרה שלנו היא להנגיש מידע, לקדם גילוי מוקדם ולהציל חיים. ולוודא שכל אישה יודעת אילו בדיקות היא צריכה לעשות בכל גיל.