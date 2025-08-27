כיכר השבת
פגישה היסטורית

סערת מעצרי בני הישיבות: גדולי התורה בארצות הברית העבירו מסר נחרץ לשגריר הישראלי בוושינגטון

שלושה מגדולי ראשי הישיבות בארצות הברית נפגשו בוושינגטון, עם פתיחת זמן אלול, עם השגריר הישראלי יחיאל לייטר לדיון במשבר גיוס בני הישיבות | הפגישה נמשכה כשעה בשגרירות ישראל, ובה הובהר כי הקהילה החרדית בארצות הברית ניצבת איתנה לצד אחיה שבארץ ישראל (אקטואליה, עולם הישיבות)

(צילום: ללא קרדיט)

בוושינגטון הבירה התקיימה השבוע פגישה היסטורית, כאשר שלושה מגדולי התורה ב נפגשו עם שגריר ישראל בארה״ב, ד״ר יחיאל לייטר.

הפגישה עסקה במשבר סביב גיוס בני הישיבות לצה״ל ובהתנגדות החריפה שמביעה הקהילה החרדית בארץ ובארה״ב למהלכים כנגד תלמידי הישיבות.

בפגישה השתתפו הגאון רבי אהרן פלדמן, ראש ישיבת נר ישראל; הגאון רבי אהרן קוטלר, ראש ישיבת לייקווד (BMG); והגאון רבי אליה ברודני, ראש ישיבת מיר בברוקלין – שלושתם חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל באמריקה. מי שארגן את הפגישה וגם הוא השתתף בה הוא הנגיד הרב שלמה (סול) ורדיגר, יו״ר אגודת ישראל.

(צילום: ללא קרדיט)

במהלך הפגישה הבהירו הרבנים לשגריר כי הקהילה החרדית בארה״ב ניצבת מאוחדת עם אחיה בארץ ישראל במאבק על שמירת עולם התורה.

השגריר לייטר, שומר תורה ומצוות, קיבל את פני הרבנים בחום בשגרירות ישראל, והפגישה הפרטית נמשכה קרוב לשעה. ברגע אישי סיפר השגריר, יליד סקרנטון פנסילבניה, כי אביו היה מתלמידי הגאון רבי יצחק רודרמן זצ״ל.

מקורביהם של גדולי התורה שהשתתפו בפגישה אומרים כי מדובר במסירות נפש מצידם להותיר את ישיבותיהם לבדם באמצע זמן אלול ולנסוע לוושינגטון במיוחד לפגישה זו.

בשל רגישות הנושא, פרטי הדיון נותרו חסויים, אולם השגריר לייטר הודה לרבנים על מאמציהם והתחייב לשמור על קשר רציף ככל שהמצב יתפתח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר