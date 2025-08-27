( צילום: ללא קרדיט )

בוושינגטון הבירה התקיימה השבוע פגישה היסטורית, כאשר שלושה מגדולי התורה בארצות הברית נפגשו עם שגריר ישראל בארה״ב, ד״ר יחיאל לייטר.

הפגישה עסקה במשבר סביב גיוס בני הישיבות לצה״ל ובהתנגדות החריפה שמביעה הקהילה החרדית בארץ ובארה״ב למהלכים כנגד תלמידי הישיבות. בפגישה השתתפו הגאון רבי אהרן פלדמן, ראש ישיבת נר ישראל; הגאון רבי אהרן קוטלר, ראש ישיבת לייקווד (BMG); והגאון רבי אליה ברודני, ראש ישיבת מיר בברוקלין – שלושתם חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל באמריקה. מי שארגן את הפגישה וגם הוא השתתף בה הוא הנגיד הרב שלמה (סול) ורדיגר, יו״ר אגודת ישראל.

( צילום: ללא קרדיט )

במהלך הפגישה הבהירו הרבנים לשגריר כי הקהילה החרדית בארה״ב ניצבת מאוחדת עם אחיה בארץ ישראל במאבק על שמירת עולם התורה.

השגריר לייטר, שומר תורה ומצוות, קיבל את פני הרבנים בחום בשגרירות ישראל, והפגישה הפרטית נמשכה קרוב לשעה. ברגע אישי סיפר השגריר, יליד סקרנטון פנסילבניה, כי אביו היה מתלמידי הגאון רבי יצחק רודרמן זצ״ל.

מקורביהם של גדולי התורה שהשתתפו בפגישה אומרים כי מדובר במסירות נפש מצידם להותיר את ישיבותיהם לבדם באמצע זמן אלול ולנסוע לוושינגטון במיוחד לפגישה זו.

בשל רגישות הנושא, פרטי הדיון נותרו חסויים, אולם השגריר לייטר הודה לרבנים על מאמציהם והתחייב לשמור על קשר רציף ככל שהמצב יתפתח.