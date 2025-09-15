ישיבת 'קול אליהו' ( צילום: יענקי בדל )

לאחר למעלה מחצי יובל שנים של סדרי תפילה קבועים, חלו שינויים משמעותיים בהיערכות ישיבת קול אליהו רכסים, לימי הרחמים והסליחות וראש השנה הבעל"ט.

בעקבות התרחבות מרשימה של הישיבה, שהגיעה למאות רבות של בחורים ובוגרים, הוחלט השנה על שינוי כולל בסדרי הישיבה והמקומות בהיכל הישיבה. במקום המתווה שהיה נהוג עד כה, שיבוץ מקומות על פי הוותק והוועדים, הוחלט על שיבוץ רנדומלי שייערך על ידי כמה בחורים שמונו ע"י ראש הישיבה, מתוך מטרה למנוע עוגמת נפש מאלה שנדחקו ונאלצו לעמוד או לשבת בשוליים.

א' סליחות בישיבת 'קול אליהו' ( צילום: יענקי לוין )

היכל הישיבה המרכזי מונה השנה למעלה מ-1,000 מתפללים, כאשר לפני התיבה עוברים בתפילות הימים הנוראים ראש הישיבה הגאון רבי יצחק סופר ואחיו הגאון רבי שלום ברוך סופר, מראשי הקיבוץ. בנוסף, בשל הצפיפות הרבה, יתקיים מניין נוסף בביתר עילית, "סניף רכסים ביתר", ביוזמת הנהלת הישיבה, שם יתפללו כ-200 מתלמידי הישיבה, ויעבור לפני התיבה הגאון רבי יהודה סופר, ראש הישיבה בביתר, שישמש גם כבעל תוקע.

א' סליחות בישיבת 'קול אליהו' ( צילום: יענקי לוין )

בישיבה אומרים כי המהלך נועד לאפשר גם לצעירי הבחורים לשבת במקום תפילה, ולא לעמוד בצידי ההיכל, בזמן שבוגרי הישיבה יושבים על מקומותיהם בהרחבה.