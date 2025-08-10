"גדלים כאן בחורים מצויינים"; הצטרפו לישיבת ברקאי

רק אתמול הוא נולד ופתאום הוא כבר בחור בן 16 כמעט, ונדמה שהוא לא מפסיק לצמוח לנגד עיניכם. אתם מלווים את הילד שלכם באהבה, עוטפים אותו בתפילות, ומייחלים שרק יזכה לגדול - בהכול: לגדול לתלמיד חכם וירא שמיים, בעל מחויבות להלכה ואמונה עמוקה; לגדול לאדם שממצה את כישרונותיו ונהנה מעבודה בטוחה ומהכנסה יציבה; שרוכש כישורים לחיים האמיתיים וממלא שרות משמעותי. תכל'ס, הילד שלכם נועד לגדול 'מענטש' שיודע להסתדר עם המשפחה, החברה והסביבה ולצעוד בביטחון בשבילי החיים, בלי להתפשר על כלום – בדרך לפסגה.

לכן, המסגרת החינוכית שבה ישתלב בנכם בשנים הקרובות היא משמעותית כל כך. היא תקבע במידה רבה מי ומה יהיו הרבנים והחברים, הדעות והערכים, האווירה והדוגמה-האישית שיקיפו אותו בתקופת התבגרותו ויעצבו את אישיותו, חייו ועתידו. ואם אתם שואפים לראות אותו פורח גם בתורה ובאמונה, גם בעשייה ובפרנסה, וגם באישיות ובמידות - וכל זה בלי שילמד במקביל ב-3 מוסדות שונים... - חשוב שתמצאו יחד מקום אחד עם מירב ומיטב התנאים להצלחה בכל אלה , יחד , ועוד.

ישיבת 'ברקאי' מזמינים אתכם ההורים לבוא יחד עם הנער המופלא שלכם, לפגישת היכרות, הכוונה וייעוץ. בית ישיבת ברקאי היא חממה לבחורים חרדים מוכשרים ממשפחות מצוינות, שרוצים לגדול. כאן מתמחים בבנייה תורנית, מקצועית ואישית, בעזרת שפע התנסויות ואתגרים, עידוד וסיפוק והכול בלב השלווה הפסטורלית של רמת הגולן, בקמפוס מפואר ומפנק, בניהול איש החינוך הנודע הרב אברהם בורודיאנסקי, בתמיכת הרה"ג הרב ר' מרדכי אויערבאך (מנהל מוסדות 'חכמת שלמה'), ובשיתוף המכללה הטכנולוגית חיספין.