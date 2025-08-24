מאות בחורי 'עטרת שלמה' הגיעו היום (ראשון) אחר-הצהריים אל קמפוס הישיבה בראשון לציון לרגל תחילת 'זמן אלול'.

עם פתיחת שערי הישיבה, נצפו הבחורים מסתערים על בית המדרש כדי לתפוס את המקום הכי טוב שבו יוכלו לעשות שטייגען ולהתייגע בעמל התורה לאורך השנה הקרובה .

אחד הבחורים אף מספר כי המתין ארבע שעות בשמש הקופחת, כדי להיות מהראשונים שנכנסים אל בית המדרש וכך לתפוס את המקום הכי טוב שבו יוכל להגות בתורה הקדושה.

רק לאחר מכן, פנו הבחורים לתפוס את המיטה בה ישנו מדי לילה בחדרי הפנימייה.

