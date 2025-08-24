כיכר השבת
תיעוד מרגש: על מה הסתערו בחורי הישיבה עם תחילת 'זמן אלול'? • צפו

מאות בחורי 'עטרת שלמה' הגיעו היום אל קמפוס הישיבה בראשון לציון לרגל תחילת 'זמן אלול' | עם פתיחת שערי הישיבה, נצפו הבחורים מסתערים על בית המדרש כדי לתפוס את המקום הכי טוב שבו יוכלו לעשות שטייגען ולהתייגע בעמל התורה | צפו בתיעוד המרגש של הצלם שלומי כהן (עולם הישיבות)

תחילת 'זמן אלול' ב'עטרת שלמה' (צילום: שלומי כהן)

מאות בחורי 'עטרת שלמה' הגיעו היום (ראשון) אחר-הצהריים אל קמפוס הישיבה בראשון לציון לרגל תחילת 'זמן אלול'.

עם פתיחת שערי הישיבה, נצפו הבחורים מסתערים על בית המדרש כדי לתפוס את המקום הכי טוב שבו יוכלו לעשות שטייגען ולהתייגע בעמל התורה לאורך השנה הקרובה .

אחד הבחורים אף מספר כי המתין ארבע שעות בשמש הקופחת, כדי להיות מהראשונים שנכנסים אל בית המדרש וכך לתפוס את המקום הכי טוב שבו יוכל להגות בתורה הקדושה.

רק לאחר מכן, פנו הבחורים לתפוס את המיטה בה ישנו מדי לילה בחדרי הפנימייה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
אין על סורוצקין.
חיים
8
ומה אם דיבור בבית כנסת
שי
7
מרגש. בהצלחה לכל בחורי הישיבות הקדושים
יעל
6
ממש קידוש השם
שלמה
5
מקנאה בהם הלוואי על כולנו רואים חיוך אמיתי על פניהם של הצורבים החשובים!!!!!!!!!!!!!!!!!
אמיתי
4
בהצלחה לגיבורי החיל!!!!!!!!!!!
יעקב
3
הרבה יחצ בזמן האחרון . מה קורה לזרם התרומות? הרבה דיבורים היו בעבר על תורמים אגדייים שממתינים בתור לתרום מעניין שהיום נאלץ לפרסם על בסיס יומי
החושש
2
אשריכם בחורי ישיבות הקדושות!! גם אני הייתי היום ברחובה של עיר הקודש וממש התרגשתי עד דמעות לראות את בחורי החמד הולכים ובאים עם מזודותיהם מהבוקר מוקדם, לישיבות. בהצלחה רבה לכולם.
יהודי מרוגש
1
לראות את בחורי הישיבות עם המזוודות רצים לישיבה, זו התמונה הכי יפהפיה שיש!! מרנין לב!!!
אבג

