תקדים בעולם התורה: 8,200 שעות לימוד - תמורת הקפה אחת

לאחר הימים הנוראים בהיכל ישיבת רכסים המעטירה התקיימה שמחת בית השואבה המרכזית בשכונת רמות בירושלים כאשר נרשמה שמחה עצומה כאשר השתתפו ראש הישיבה רבי יצחק סופר, וכן ראש ישיבת רכסים - ביתר הגאון רבי יהודה סופר, ובהשתתפות מאות בחורים בני הישיבה.

כמו כן לראשונה התקיים בהיכל הישיבה לימוד ליל הושענא רבה בהשתתפות ראש הישיבה ומאות בחורים אשר למדו בהתמדה מיוחדת בליל זה.

כמו כן התקיימו ההקפות בשמחת תורה כאשר בליל יו"ט התמשכה השמחה בהתלהבות רבה עד השעה שתים בלילה וכן למחרת בשחרית עד זמן מה לאחר חצות, ובמנחה עד 9 בלילה ברצף.

השנה התקיים שיא מיוחד כאשר אחד מבחירי הישיבה קנה את אחד ההקפות ב8200 שעות לימוד בימי שישי ושבת בלבד!.

בהמשך לכך התקיימו ההקפות שניות המרכזיות בצפון הארץ בהשתתפות אלפים, כשעל השירה היו הקלידן אושי לנדסמן, והזמר יוסלה קרישבסקי ובשיאו ראש הישיבה שר את הפיוט בר יוחאי כהמשך למסורת של אביו ראש הישיבה זצוק"ל, שהיה נוהג לשיר פיוט זה בכל שנה כשכל בני הישיבה משתתפים ומתגרשים בפיוט זה.