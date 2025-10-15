אמש התקיים מעמד הקפות שניות בשילוב הכנסת ספר תורה להיכלה של ישיבת 'אוהל תורה' בשכונת 'רמת שלמה' בירושלים בראשות הגאון רבי שמעון מועלם.

בשירה וריקודים עם מאות בני הישיבה ספר התורה יצא מחדרו של ראש הישיבה הגר"ש מועלם אל היכל בית המדרש.

לקול צהלות בחורי הישיבה הופיע בהדרו הראשון לציון הגרש"מ עמאר במעמד, ואף יצא במחול נלהב עם ספר התורה.

בעיצומם של הריקודים התזמורת הופסקה והראש"ל הגרש"מ עמאר נשא דברי חיזוק בפני מאות התלמידים.

בדבריו ציין הראשון לציון את ההתרגשות הגדולה לראות מאות תלמידים ואמר כי זהו יום חג לראות מעצמה כ"כ גדולה בציבור הספרדי ובפרט בעת הזאת שיש הרוצים להפסיק קול התורה, ושיבח את ראש הישיבה.

במעמד אף נטלו נשיא ומייסד הישיבה הגר"ש קצין, הגר"מ אלחדד ורבני הישיבה.

עד קרוב לחצות הלילה רקדו בני הישיבה עם גמרות בידיהם כשהם ששים ושמחים על הזכות הגדולה להיות מיושבי בית המדרש, ראש הישיבה הגר"ש מועלם עבר בין בני הישיבה כשגמרתו פתוחה כשהם ניגשים כל אחד בתורו לנשק את דפי הגמרא הקדושה.