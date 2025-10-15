כיכר השבת
תיעוד סוחף מההיכל

שמחת קודש ב'פורת יוסף': ראש הישיבה חיזק וריגש - והמעמד הרקיע שחקים

תיעוד ענק משמחת בית השואבה בהיכל ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים | ראש הישיבה, הגאון רבי משה צדקה, פיאר את המעמד במשך שעות ארוכות, ולאחר מכן נשא את משא החיזוק המרכזי שסחף את מאות התלמידים בהיכל בית המדרש | צפו בגלריה (עולם הישיבות)

שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)

שמחה של מצווה: תיעוד מיוחד משמחת בית השואבה שנערכה במהלך חג הסוכות בהיכל ישיבת 'פורת יוסף', בעיה"ק ירושלים, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, שפיאר את המעמד במשך זמן רב, ועודד את השירה והזימרה שהרקיעה שחקים בריקודי הקהל.

במרכז המעמד נשא ראש הישיבה דברות קודש. בדבריו, הרחיב הגר"מ צדקה על חובת השמחה בחג, והדגיש כי זהו הזמן לעצור ולחשוב על הדברים הנראים לנו כ'רגילים' ומובנים מאליהם – ושעליהם אנו חייבים לשמוח במיוחד.

"חובה עלינו לשמוח", אמר ראש הישיבה, "לא רק על ניסים גלויים, אלא על הזכייה הגדולה להיות מיושבי בית המדרש ושומרי תורה ומצוות. הזכות הפשוטה הזו, של היותנו חלק מעם ישראל דבק בתורתו, היא עילה לשמחה אין קץ".

לאחר מכן נשא דברים המשגיח, הגאון רבי אורי כהן, שהצטרף לדברי החיזוק והעמיק את המסר של השמחה והדבקות בה'.

המעמד כולו היה מלא הוד ותורה, והותיר בקרב בחורי החמד רושם עז, שהעניק כוחות רוחניים לקראת פתיחת זמן החורף.

שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת בית השואבה בישיבת פורת יוסף (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

תיעוד סוחף מההיכל

|

תיעוד מיוחד

|

שעה וחצי של עונג | תיעוד

|

עוד חוזר הניגון

||
18

לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ

||
2

ארבע שעות בלבד

|

עם הקבלת פני רבו

||
2

עַל נְטִילַת לוּלָב

||
1

הח"כ וראש הישיבה

||
4

בהיכל ישיבתו

||
2

הצצה מרגשת

||
1

תיעוד נדיר

|

בהשתתפות גדולי ישראל

||
1

יוֹם אַדִּיר בִּימֵי שָׁנָה

||
4

ספר תורה חדש ודמעות

||
1

בקדושה ובטהרה

||
3

ההכנות ליום הקדוש

||
1

אור של תורה ויראת שמים

|

ערב יום הכיפורים

||
2

בשיחה המסורתית

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר