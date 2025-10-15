שמחה של מצווה: תיעוד מיוחד משמחת בית השואבה שנערכה במהלך חג הסוכות בהיכל ישיבת 'פורת יוסף', בעיה"ק ירושלים, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, שפיאר את המעמד במשך זמן רב, ועודד את השירה והזימרה שהרקיעה שחקים בריקודי הקהל.

במרכז המעמד נשא ראש הישיבה דברות קודש. בדבריו, הרחיב הגר"מ צדקה על חובת השמחה בחג, והדגיש כי זהו הזמן לעצור ולחשוב על הדברים הנראים לנו כ'רגילים' ומובנים מאליהם – ושעליהם אנו חייבים לשמוח במיוחד.

"חובה עלינו לשמוח", אמר ראש הישיבה, "לא רק על ניסים גלויים, אלא על הזכייה הגדולה להיות מיושבי בית המדרש ושומרי תורה ומצוות. הזכות הפשוטה הזו, של היותנו חלק מעם ישראל דבק בתורתו, היא עילה לשמחה אין קץ".

לאחר מכן נשא דברים המשגיח, הגאון רבי אורי כהן, שהצטרף לדברי החיזוק והעמיק את המסר של השמחה והדבקות בה'.

המעמד כולו היה מלא הוד ותורה, והותיר בקרב בחורי החמד רושם עז, שהעניק כוחות רוחניים לקראת פתיחת זמן החורף.