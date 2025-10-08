צפו בתיעוד: ראשי ישיבת סלבודקא נטלו ארבעת מינים בהיכל הישיבה

המונים השתתפו אמש בשמחת בית השואבה בישיבת 'תפארת מרדכי' בבני ברק שבראשות ראש הישיבה הרה"ג רבי יאיר שלמה זק"ש שנערכה באולם במרכז בני ברק | בין המפזזים נצפה ח"כ משה גפני המתגורר סמוך למשכנה של הישיבה במזרח העיר (עולם הישיבות)
הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך שהה ביום כיפור בהיכל ישיבתו בבית שמש במחיצת תלמידיו ומקבץ נגידים מארה"ב שהגיעו במיוחד מארה"ב לחסות בצילו ליום הכיפורים | בליל יום כיפור לפני מעריב נשא הפוסק את דרשתו המסורתית הנמסרת מידי שנה בליל יום כיפור בבכי תמרורים, בה עורר את התלמידים לשוב בתשובה שלימה תוך שהוא מזכיר את מאורעות השנה החולפת | צפו בתיעוד מערב היום הקדוש בצילו (עולם הישיבות)
גם מבירת הגליל, כרמיאל, אנו מקבלים תיעוד מרהיב ומרומם מיום הכיפורים בהיכל ישיבת 'רנה של תורה', בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט | בערב היום הקדוש, ראש הישיבה נשא שיחת התעוררות חודרת ומחזקת, לקראת הכניסה ליממה של תשובה וטהרה. בהמשך, ערך ראש הישיבה 'התרת נדרים' | בערוב היום נצפה ראש הישיבה אחוז שרעפים בדרכו לבית המדרש לבוש בבגדי לבן | עם דמדומי חמה, נצפו תלמידי הישיבה וראש הישיבה באמירת 'אור זרוע לצדיק' בתחילת היום הקדוש לפני ארון הקודש הפתוח (עולם הישיבות)
ערב יום הכיפורים ערך ראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר המועצת הליטאית, את מנהג הכפרות בתרנגול - ולאחר מכן נכח במעמד השחיטה וקיים מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד הנדיר (עולם הישיבות)
עולם הישיבות מתכונן לרגע היסטורי: רבבות בני ישיבות מכל רחבי הארץ יתכנסו בהיכל “ארנה” בירושלים, כאשר גדולי ישראל וראשי הישיבות יחד עם גדולי הרבנים ישתתפו במעמד | לצד חיזוק בחורי הישיבות בתקופה הזו, יתקיים גם מופע מוזיקלי עם גדולי הזמר החסידי | כל הפרטים (עולם הישיבות)
סיקור נרחב מתפילות יום הכיפורים בישיבת 'כסא רחמים' בראשות הגה"צ הרב צמח מאזוז | התפילה על החטופים קודם 'כל נדרי' כהוראתו של ראש הישיבה זצ"ל | התשובה מדוע החמאס לא משחרר עדיין את החטופים? ומדוע נשנק הגר"צ השנה מבכי באמירת ההשכבות לאחר תפילת 'כל נדרי'? • סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)
סיקור ותיעוד מיוחד מיום הכיפורים בצל קודשו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | במהלך יום הקדוש שהה בהיכל ישיבתו המעטירה | לקראת תפילת נעילה ביקש ראש הישיבה לזרז את בעלי התפילה שיסיימו בזמן | צפו (עולם הישיבות)
דקות אחדות טרם כניסת יום הכיפורים – יום הקדוש, צפו בתיעוד נדיר ומרומם מהיכלה של ישיבת סלבודקה המעטירה. שם, התכוננו גדולי ישראל, ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו, והגאון רבי משה הלל הירש, בסילודין ובהתרגשות לקראת היום הגדול והנורא | טרם הליכתם לבית המדרש לתפילת 'כל נדרי', נצפו ראשי הישיבה מברכים את המקורבים בכל מילי דמיטב, בהמשך נצפו ראשי הישיבה לבושים בבגדי לבן כנהוג, ברגעים מרטיטים אוחזים בידיהם ספרי תורה | הגר"ד לנדו נצפה מחזיק ספר תורה זעיר, ואילו הגרמ"ה הירש אוחז בספר תורה מפואר, שהוכנס בעבר לזכותם של ראשי הישיבה (עולם הישיבות)
ראש ישיבת פורת יוסף, הגיע אמש לישיבת אוהל תורה ברמת שלמה ונשא שיחת חיזוק לקראת יום הכיפורים. הרב שיבח את תלמידי הישיבה על השקידה בלימוד וערך ברכת הלבנה ברוב עם, כמנהגו מדי שנה, בסיום הערב ליוו התלמידים את הרב בשירה וריקודים לכבודה של תורה (עולם הישיבות)
בישיבה קטנה 'יטב לב' סאטמר בירושלים נערך מעמד סיום מסכת גיטין בשילוב חלוקת תעודות ופרסים למצטיינים | בסיום המעמד פצחו הבחורים בריקודי שמחה עם הריקוד המסורתי של הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, לאות אחדות והתלהבות בעבודת ה' | צפו בתיעוד שמגיש הצלם שמואל דריי (חסידים - עולם הישיבות)
ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, חבר מועצת גדולי התורה, הופיע הערב (ראשון) בהדרו למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק לקראת יום הכיפורים | התלמידים התרגשו לקדם את פני הקודש, ולהתברך מפיו לאחר תפילת ערבית ברוב עם הדרת מלך (עולם הישיבות)
כפי המסורת שהונהגה בזמן מרן הגראי"ל שטיינמן, ראש הישיבה הגר"ד לנדו, עלה לירושלים כדי למסור שיחת חיזוק מיוחדת לרגל עשרת ימי תשובה | בין יתר דבריו אמר רה"י: "כל היישוב חייב את חייו לאברכי הכוללים ולבני הישיבות שמתמסרים ללמוד את התורה בכל זמן ובכל מצב, ורק בזכות לימודם, העם היושב בציון זוכה להתקיים בארץ ישראל" (חדשות חרדים)
ישיבת 'באר התלמוד' ב'חזון יחזקאל' חגגה את ימי ראש השנה באווירה מרוממת במיוחד, בהשתתפות בחורי הישיבה, רבנים בכירים ותושבי המושב שהצטרפו לתפילות המיוחדות |בזיץ מיוחד שערך ראש הישיבה לילה לפני ראש השנה, שרו הבחורים את השיר "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים", ובשיאו הגישו כמה בחורים לראש הישיבה את צווי הגיוס שנשלחו אליהם הביתה, והוא העלה אותם באש מתוך התהלבות דקדושה (עולם הישיבות)
מאות תלמידי ישיבות השתתפו הערב בשיחת חיזוק שנשא במוצאי שבת שובה הגאון רבי יגאל כהן, רו"מ 'יביע אומר', וחבר 'מועצת הרבנות הראשית', בהיכל ישיבת כסא רחמים בבני ברק | הרב עורר את הציבור לחשבון נפש לקראת יום כיפור (עולם הישיבות)
ליל ערב ראש השנה: מאות בחורי ישיבת 'תורה בתפארתה' התכנסו לשיחה נרגשת ומרוממת מפי הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון, שהגיע במיוחד לחזק ולעורר לקראת ימי הדין | דבריו החדורים יראת שמים והשקפה טהורה נאמרו בבהירות ובכובד ראש, והבחורים ישבו מרותקים, כשאוירת ההכנה ליום הדין ניכרת היטב על פניהם (עולם הישיבות)
ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון צמח מאזוז, שהוביל השנה לראשונה את תפילות החג בהיכל ישיבתו המעטירה, גילה לאחר תפילת מוסף של ראש השנה את הרמז הנסתר בפסוקי התפילה המתייחס לכישלון תוכנית הגרעין של איראן ועתיד יחסי ישראל באו"ם | צפו בתיעוד מצאת החג בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)
אווירה של אימת הדין הורגשה הבוקר (שני) בהיכל ישיבת סלבודקה בבני ברק. לאחר תפילת שחרית, התכנסו גדולי ישראל ראשי הישיבה, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, למעמד התרת נדרים.במראה מיוחד ומרגש, כשהתלמידים מסובבים אותם כחומה בצורה, התיישבו ראשי הישיבה זה מול זה והתירו זה לזה את הנדרים, השבועות והאיסורים שקיבלו על עצמם בשוגג במהלך השנה החולפת (עולם הישיבות)
0 תגובות