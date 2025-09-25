כיכר השבת
וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כְּעָשָׁן תִּכְלֶה

"כל כלי יוצר עלייך לא יצלח": ראש הישיבה חשף את הרמז הנסתר על קריסת איראן

ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון צמח מאזוז, שהוביל השנה לראשונה את תפילות החג בהיכל ישיבתו המעטירה, גילה לאחר תפילת מוסף של ראש השנה את הרמז הנסתר בפסוקי התפילה המתייחס לכישלון תוכנית הגרעין של איראן ועתיד יחסי ישראל באו"ם | צפו בתיעוד מצאת החג בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)

מוצאי ר"ה אצל ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז (צילום: ש.פ.ה.)

בישיבת 'כסא רחמים' הרגישו במהלך החג את החלל הגדול שנפער השנה עם הסתלקותו של ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, מנהיגה הרוחני של הקהילה שהוביל את התפילות בימים הנוראים ביד רמה.

את מקומו מילא אחיו, ראש הישיבה, הגאון רבי צמח מאזוז, שאף שימש כשליח ציבור בתפילת המוספין ביום הראשון של החג. לאחר התפילה התבטא ראש הישיבה: כי בשעת התקיעות עלה בליבו רמז בפסוקים שנוהגים לאומרם: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי", וחשב לרמז, כי "כל כלי יוצר עליך לא יצלח" - אלו איראן שעמלו משך 40 שנה על הכור האטומי שלהם, והשנה ברגע אחד הכל הלך. אבל כעת הגיע הזמן של "וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי", כל אלו שנגדנו ומדברים עלינו לרעה באו"ם.

בצאת החג נשא ראש הישיבה שיחת חיזוק לפני הבחורים, ועוררם להמשיך לשקוד על התורה ועל העבודה כהמשך נעלה לקבלות הטובות שקיבלו על עצמם בימי הרת עולם.

מוצאי ר"ה אצל ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי ר"ה אצל ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי ר"ה אצל ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז (צילום: ש.פ.ה.)
מוצאי ר"ה אצל ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז (צילום: ש.פ.ה.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

בהיכל הישיבה

|

המעמד המסורתי

|

תופעת ה'נשירה הסמויה' בישיבות | מסמך מטלטל

||
14

להתכונן כדבעי

|

רגעים מיוחדים

||
3

רגעי קודש נעלים

||
3

לקראת ימי הרחמים

||
2

היסטוריה ואקטואליה

||
10

שערי שמים פתח

|

סוף לוותק בחלוקת המקומות 

||
7

זוֹחֲלִים וְרוֹעֲדִים מִיּוֹם בּוֹאֶךָ

||
12

חָלִים כְּמַבְכִּירָה

|

הפיגוע בצומת רמות

||
2

בוגר הישיבה תיעד

||
1

בהיכל הישיבה

||
2

במעמד גדולי התורה

||
3
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר