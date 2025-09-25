בישיבת 'כסא רחמים' הרגישו במהלך החג את החלל הגדול שנפער השנה עם הסתלקותו של ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, מנהיגה הרוחני של הקהילה שהוביל את התפילות בימים הנוראים ביד רמה.

את מקומו מילא אחיו, ראש הישיבה, הגאון רבי צמח מאזוז, שאף שימש כשליח ציבור בתפילת המוספין ביום הראשון של החג. לאחר התפילה התבטא ראש הישיבה: כי בשעת התקיעות עלה בליבו רמז בפסוקים שנוהגים לאומרם: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי", וחשב לרמז, כי "כל כלי יוצר עליך לא יצלח" - אלו איראן שעמלו משך 40 שנה על הכור האטומי שלהם, והשנה ברגע אחד הכל הלך. אבל כעת הגיע הזמן של "וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי", כל אלו שנגדנו ומדברים עלינו לרעה באו"ם.

בצאת החג נשא ראש הישיבה שיחת חיזוק לפני הבחורים, ועוררם להמשיך לשקוד על התורה ועל העבודה כהמשך נעלה לקבלות הטובות שקיבלו על עצמם בימי הרת עולם.