הלהבות האדירות בבניין ( צילום: מ.נ )

שריפת ענק, חריגה בעוצמתה, פרצה הלילה (בין שלישי לרביעי), שעון ישראל, בבניין דירת בשדרת איסטרן פארקוווי בשכונת קראון הייטס בברוקלין.

מדובר בבניין שבו במספר דירות מתגוררים בחורים חסידי חב"ד. הבניין צמוד לאחד מבנייני הפנימייה של ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית של חב"ד. בתיעודים דרמטים מהזירה נראים להבות ענק יוצאים מאחד החלונות במשך דקות ארוכות. העשן המיתמר נראה מכל רחבי האזור ועורר בהלה לא קטנה. בחורים שנכחו בבניין, ורבים שנכחו בבניין הסמוך, מיהרו לצאת החוצה. בינתיים כוחות חירום וכיבוי הגיעו לזירה והחלו להשתלט על האש. השריפה פרצה בדירה בקומה הרביעית של הבניין. מדובר בדירה שינה שייכת לישיבה. לפי דיווחים מהזירה אין נפגעים בנפש.

להבות הענק מתוך הדירה ( צילום: מ.נ )

משטרת ניו יורק חוקרת את נסיבות השריפה, וגם אמדן הנזק נעשה בינתיים. מחלקת המבנים של ניו יורק החלה לבדוק את המבנה. לפי שעה הבניין נותר זמנית סגור עד שיכריזו שבטוח להיכנס אליו שוב.

לפני פחות משנה, בחודש שבט האחרון, פרצה שריפה נוספת בקראון הייטס - והפעם בתוך דירה של בחורי הישיבה, במרחק מספר רחובות משם. באותה שריפה נפצעו מספר בחורים, ואחד מהם אף נפצע באורח אנוש.

הבחור, שרבים התפללו לרפואתו, החלים בינתיים אחרי שורה של טיפולים, והודה לחבריו שהתפללו למענו. בהנהלת הישיבה קראו לבחורים לשמור מכל משמר על הנחיות הביטחון.

הפעם כאמור לא מדובר בדירה של בחורי הישיבה עצמם אלא בדירה סמוכה, וכאמור אין כל נפגעים בנפש. ברוך השם.