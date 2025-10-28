כיכר השבת
וַתִּשְׁלַם כָּל הַמְּלָאכָה: בתוך 90 יום בלבד, המבנה החדש של צאנז קלויזנבורג נחנך ברוב פאר והדר

התרגשות בקרב חסידי צאנז קלויזנבורג בבורו פארק, עם חנוכתו ברוב פאר והדר של בניין המתיבתא במרכז החסידות| הבניין המפואר כולל היכל לימוד, ספרייה עשירה וחדרי שיעורים. הבנייה הושלמה במהירות שיא של שלושה חודשים בלבד | צפו בתיעוד מתחילת הבנייה, ועד לחנוכתה בראשית השנה עם תחילת זמן החורף (חסידים - עולם הישיבות) 

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)

תחושת התעלות מיוחדת שוררת בקרב מאות חסידי צאנז קלויזנבורג, עם השלמת בנייתו של משכן התורה החדש והמפואר עבור תלמידי הישיבה הגדולה בעיר ואם בישראל 'בורו פארק'. הבניין, שאופן בנייתו המהיר עורר פליאה והתרגשות, הוקם במהירות הבזק של שלושה חודשים בלבד, מתחילת מלאכת הבנייה באב ועד סיומה המבורך בראש חודש חשוון השנה.

הבניין החדש והמפואר מכיל את היכל המתיבתא הגדול והמפואר, עבור מאות בחורי הישיבה.

בכותל המזרח של ההיכל החדש משתקף ארון קודש מפואר אשר נבנה בצורה מלכותית ומהודרת, ברוב פאר והדר כיאה וכראוי לכבוד בית ה'. כמו כן, שוכן בהיכל אוצר ספרים עצום המכיל אלפי ספרי קודש, פרי איסוף של קרוב לארבעים שנה.

בסמיכות להיכל המתיבתא ממוקם חדר קפה מפואר עם כל צרכיו, המשרת את תלמידי הישיבה.

בנוסף, הבניין כולל מספר חדרי שיעורים, חדר אוכל רחב ידיים עם מטבח מאובזר ונוח, ומשרדים עבור רבני הישיבה ומנהליה.

בשבועות האחרונים הגיע האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג לבקר באתר הבנייה, על כל קומותיו. הרבי הביע את התרגשותו והתפעלותו מהמהירות שבה הושלמה המלאכה בתוך שלושה חודשים, ומהפאר המלא שבו נשלם הבניין.

כבר ביום הראשון של 'זמן חורף' הגיע האדמו"ר להיכל המתיבתא החדש, כשהבחורים שוקדים על תלמודם, וצפה בהתחלת סדר הלימודים במקום החדש.

התחלת הבניה בצאנז קלויזנבורג בחודש אב האחרון (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
התחלת הבניה בצאנז קלויזנבורג בחודש אב האחרון (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
התחלת הבניה בצאנז קלויזנבורג בחודש אב האחרון (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
התחלת הבניה בצאנז קלויזנבורג בחודש אב האחרון (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
התחלת הבניה בצאנז קלויזנבורג בחודש אב האחרון (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
התחלת הבניה בצאנז קלויזנבורג בחודש אלול האחרון (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
התחלת הבניה בצאנז קלויזנבורג בחודש אלול האחרון (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
התחלת הבניה בצאנז קלויזנבורג בחודש אלול האחרון (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
המשך הבניה בצאנז קלויזנבורג בחודש תשרי האחרון (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור על השטח בעת הבנייה (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בסיור בהיכל הישיבה החדש (צילום: אחים לאנטשעווסקי)

