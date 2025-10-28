תחושת התעלות מיוחדת שוררת בקרב מאות חסידי צאנז קלויזנבורג, עם השלמת בנייתו של משכן התורה החדש והמפואר עבור תלמידי הישיבה הגדולה בעיר ואם בישראל 'בורו פארק'. הבניין, שאופן בנייתו המהיר עורר פליאה והתרגשות, הוקם במהירות הבזק של שלושה חודשים בלבד, מתחילת מלאכת הבנייה באב ועד סיומה המבורך בראש חודש חשוון השנה.

הבניין החדש והמפואר מכיל את היכל המתיבתא הגדול והמפואר, עבור מאות בחורי הישיבה.

בכותל המזרח של ההיכל החדש משתקף ארון קודש מפואר אשר נבנה בצורה מלכותית ומהודרת, ברוב פאר והדר כיאה וכראוי לכבוד בית ה'. כמו כן, שוכן בהיכל אוצר ספרים עצום המכיל אלפי ספרי קודש, פרי איסוף של קרוב לארבעים שנה.

בסמיכות להיכל המתיבתא ממוקם חדר קפה מפואר עם כל צרכיו, המשרת את תלמידי הישיבה.

בנוסף, הבניין כולל מספר חדרי שיעורים, חדר אוכל רחב ידיים עם מטבח מאובזר ונוח, ומשרדים עבור רבני הישיבה ומנהליה.

בשבועות האחרונים הגיע האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג לבקר באתר הבנייה, על כל קומותיו. הרבי הביע את התרגשותו והתפעלותו מהמהירות שבה הושלמה המלאכה בתוך שלושה חודשים, ומהפאר המלא שבו נשלם הבניין.

כבר ביום הראשון של 'זמן חורף' הגיע האדמו"ר להיכל המתיבתא החדש, כשהבחורים שוקדים על תלמודם, וצפה בהתחלת סדר הלימודים במקום החדש.