עצרת המיליון ( צילום: פלאש 90 )

אלפים מכל רחבי הארץ עשו את דרכם כבר בשעות הערב אמש, לעבר ירושלים, כדי לא להיתקל בעומסי התנועה הגדולים הצפויים להיות החל משעות הבוקר בכניסה לבירה

כמיליון אנשים מבני הציבור החרדי צפויים להשתתף בעצרת תפילה וזעקה בשערי העיר ירושלים לאור קריאתם של גדולי ומאור הדור מכל העדות והחוגים רבבות מהצפון ומהדרום צפויים להגיע באמצעות רכבת ישראל ובקווי התחבורה הציבורית, למרות שהוועדה המארגנת של האירוע הענק לא תקצבה הסעות - בחלק מהישיבות התארגנו הבחורים להגיע באוטובוסים של חברות פרטיות. הקהל האדיר צפוי להתכנס בשערי העיר עד רחוב מלכי ישראל פינת רחוב הטורים סמוך לשכונת מקור ברוך. לא תאמינו: זה הנושא שבו התמקד נציג שב"כ בדיון הדרמטי ב-7 באוקטובר דוד הכהן | 29.10.25 ציבור הנשים המתגוררות בירושלים יוכלו לעקוב אחר מהלך העצרת במסכים שיוצבו באזור הרחובות יעקבזון וחנה כאלפיים שוטרים צפויים לאבטח בזמן אמת את עצרת הענק, כביש 1 ייסגר לתנועה החל מהשעה 12:00 - מעמד העצרת עצמו צפוי להתחיל בשעה 14:30 ואם הכל יתנהל כשורה בע"ה הסיום המשוער יהיה בקבלת עול מלכות שמים וקריאת שמע סביב השעה 16:30

הרב משה הלל הירש ( צילום: באדיבות )

כאמור, גדולי ישראל מכל החוגים והעדות קראו לציבור לעשות מאמץ ולהשתתף באירוע התפילה האדיר שכמוהו לא היה.

אמש פרסמנו כי מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש הסביר, בתיעוד מיוחד, מהי מטרת העצרת. בסרטון חריג יצא ראש הישיבה מגדרו ומורה שחובה להגיע מרחוק גם במסירות נפש.

בהתייחסו למטרת העצרת, הסביר הגרמ"ה הירש: "המטרה היא דבר ראשון לבקש מהקב"ה, כל כלל ישראל יחד - וזה בוודאי יכול להשפיע למעלה, זה דבר ראשון. דבר שני זה שהממשלה תבין שאנחנו ביחד חושבים שבשום אופן זה לא יכול להמשיך ככה. אנחנו עושים תפילה, אבל יבינו שאחרי תפילה - אם התפילה לא תועיל - יש עוד דרכים.

האזינו לדברי הראשון לציון ( צילום: דר וסוחרת )

גם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, יצא בקריאה לכל הציבור להשתתף בעצרת.

בהקלטה שפורסמה מדריו אמר הראשל"צ: "הנני בקריאת קודש לכל הציבור הספרדי יראי ה' וחושבי שמו, להשתתף כל החרדים לדבר ה' מחר ביום חמישי בעצרת לכבודה של תורה. צריכים לדעת אין לנו שיור אלא התורה הקדושה, כי הם חיינו ואורך ימינו ונשמת אפינו".

"בלי התורה", הוסיף הראשל"צ: "בלי בני הישיבות בלי האברכים אין לנו קיום פה בארץ, לכן כולנו נחזק את התורה זה מפגן של קידוש השם שככל שיראו חרדים לדבר ה' משתתפים בעצרת"

מכתב הרב אברהם סאלים ( צילום: באדיבות )

גם ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים קרא במכתב מיוחד לצאן מרעיתו ושומעי לקחו להשתתף בעצרת והורה לכל תלמידי הישיבות הקטנות והגדולות להגיע למעמד האדיר.

בדבריו כתב: "חובה קדושה על כל אשר יראת השם בליבו - להשתתף בעצרת התפילה ולאחוז באומנות אבותינו לזעוק ולהתחנן לפני אבינו שבשמים למען יסור חרון אף מעלינו"

מכתב רבני חב"ד ( צילום: מכתב )

גם רבני בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש, הגוף הרוחני-רבני העליון של החסידות, פרסמו מכתב ובו קראו לציבור חסידי חב"ד להשתתף בעצרת התפילה והזעקה מחר בירושלים.

קריאת מועצות חכמי וגדולי התורה ( צילום: מכתב )

אתמול (רביעי) מועצות גדולי וחכמי התורה פרסמו קריאה משותפת לציבור להשתתף בעצרת הענק בכניסה לירושלים, במחאה נגד הגזרות על לומדי התורה.

במכתב המשותף נכתב: "ולעת כזאת אין לנו שיור אלא התורה והתפילה לא־ל עליון, ותולעת יעקב אין כחה אלא בפה, לזעוק ולהתחנן אל יושב מרומים, כי הוא רב סליחות ובעל הרחמים, שיחוס ויחון עם עני ואביון, להושיעם מכל צרה ולהגן עליהם בעבור יוכלו לישב בבית ה' לאורך ימים מתוך הרחבת הדעת"

ראש הישיבה הגר"ד לנדו ( צילום: עזרא טרבלסי )

כפי שדיווחנו, יממה לאחר שהמשטרה אישרה באופן רשמי את קיום "עצרת המיליון" החרדית בכניסה לירושלים, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו פרסם מכתב הנחיות מפורט לקראת העצרת תוך קריאה שלא להיגרר לעימותים עם המשטרה והרשויות.

"אברכים ובני ישיבות גדולות וכן אנשים העמלים לפרנסתם מכל הארץ נקראים להשתתף בעצרת התפילה והזעקה שנקבעה ליום חמישי הבעל"ט בשערי העיר ירושת"ו, עקב הפגיעה המחריפה בלומדי התורה"

בנוסף: "ישיבות קטנות ישתתפו רק בצורה מאורגנת על ידי הישיבות במידת האפשר, באחריות ראשי הישיבות. מלמדים מחוייבים לתפקידם הקבוע"

"ילדים מכל הארץ מגיל 8 ומעלה יכולים להשתתף רק בליווי צמוד של ההורים ובאחריותם"

עוד נכתב כי "נשים ובנות מרחבי הארץ לא ישתתפו בעצרת, ובשעת העצרת יקראו פרקי תהלים בביתן, תלמידות הסמינרים מכל הארץ כולל ירושלים יתכנסו במוסדות החינוך בשעת העצרת וישאו תפילה יחד עם המוני בית ישראל"

"נשים נשואות המתגוררות בירושלים ומעוניינות להשתתף בעצרת, יתרכזו באזור מרוחק מהעצרת ואשר יוסדר מראש לצורך כך, בכדי לשמור את גדרי הצניעות"

סגן מפקד מחוז ירושלים, תת-ניצב רונן עובדיה, על ההיערכות ( צילום: דוברות המשטרה )

לפי הודעת המשטרה, בשעות שלפני קיום העצרת ועד לאחר התפזרות הקהל, יהיו שיבושי תנועה נרחבים.

השינויים בהסדרי התנועה והנחיות לציבור הנהגים

החל מהשעה 12:00 לערך, ועד לסיום העצרת, ייחסם כביש מספר 1 לתנועת כלי רכב פרטיים בשני הכיוונים, מאזור מחלף לטרון ועד צומת גבעת שאול.

הכניסה לירושלים דרך כביש מספר 1, תותר רק לאוטובוסים מאורגנים מראש אשר יוכוונו השוטרים לאזורי הורדת נוסעים, דרך צומת גבעת שאול.

תושבי היישובים בואכה ירושלים (שורש, בית מאיר, נווה אילן, מבשרת ציון, הר אדר, אבו גוש, עין רפא ועין נקובא) ועובדים ביישובים אלו, יורשו לעבור בחסימות המשטרתיות- רק בהצגת תעודת זהות / תעודת עובד המעידה על כך.

כביש מספר 443 יישאר פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים וציבוריים. הכניסה / היציאה מהעיר תתאפשר דרכו.

תנועת התחבורה הציבורית לכיוון היציאה מהעיר, תתבצע אך ורק דרך מסוף הארזים. מומלץ להתעדכן באמצעות יישומי חברות ההיסעים.

בתוך העיר ירושלים ייחסמו לתנועה

- רחוב גבעת שאול יחסם לתנועת כלי רכב ב-2 הכיוונים.

- רחוב יפו ייחסם מרחוב הטורים ועד רחוב ירמיהו בשני הכיוונים.

- מחלף גבעת שאול-רמות ייחסם לכל הכיוונים.

- רחוב בן צבי / הרב שמואל ברוך ייחסם לכיוון הכניסה לעיר.

- שד׳ שז"ר ייחסם לכיוון מחלף גבעת שאול.

- שד׳ הרצל ייחסם מצומת רבין לכיוון גשר המיתרים.

- צומת מלכי ישראל - שרי ישראל ייחסם לכיוון כיכר נורדאו ורחוב ירמיהו.

בנוסף, צפויות להיסגר לפרקי זמן משתנים ובהתאם לצורך, דרכי גישה וחסימות נוספות ברחובות סמוכים המובילים למוקדי התקהלות, לאזור הכניסה לעיר ולמרכז ירושלים. כתוצאה מכך - צפויים עומסי תנועה משמעותיים באזור.

הנחיות לציבור המשתתפים

ההגעה לאזור תיעשה כחוק, במהירות ובאופן מותאם לתנאי הדרך. אין להגיע בכלי רכב פרטיים לכביש מספר 1, אלא אך ורק באמצעות אוטובוסים המאורגנים מראש.

כל ניסיון לשבש או לחסום תנועה בצירים מרכזיים מהווה עבירה על החוק.

העצרת תתאפשר אך ורק בהתאם למתווה שאושר.

במהלך העצרת חל איסור מוחלט על הבערת אש או חפצים, מעשה מסוכן ובלתי חוקי שיטופל באכיפה נחושה.

המשטרה לא תאפשר חסימת צירים שלא תואמו מראש, ולא תאפשר פגיעה בחופש התנועה של משתמשי הדרך בדרכים החלופיות שיקבעו מראש.

יש להישמע להוראות השוטרים בשטח, להימנע מגילויי אלימות, ונדליזם או פגיעה ברכוש. מעשים אלה, יטופלו באפס סובלנות.

חל איסור על הטסת רחפנים באזור ללא אישור ותיאום מוקדם עם המשטרה.

המלצות לציבור הנהגים ומשתמשי הדרך

בשל עומסי התנועה הצפויים, מומלץ להימנע מנסיעה לאזור הכניסה לעיר ירושלים החל משעות הבוקר ולהסתייע באפליקציות הניווט. לנוכח העומסים הצפויים, ציבור הנהגים מתבקש לנהוג באחריות, בסבלנות ובזהירות, ולהישמע להוראות השוטרים שיפעלו בשטח להכוונת התנועה בהתאם למצב.