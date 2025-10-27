הגר"ח פיינשטיין ( צילום: חנוך מרצנט )

ראש ישיבת עטרת שלמה הגאון רבי חיים פיינשטיין, רבו המובהק של תלמיד הישיבה אריאל שמאי, שנעצר בעוון עריקות לפני כשבוע, שיגר לו מכתב מרגש, המתפרסם כעת (שני) לראשונה ב'כיכר השבת'.

ראש הישיבה הרב פיינשטיין, שאף הגיע למסור שיעור חיזוק מחוץ לכלא 10, שיגר מכתב לבחור הישיבה אריאל. בפתח המכתב נכתב: "שלום וישע רב לבני יקירי אהובי מחמד לבבי הבה"ח יקר יקרים מצויין בחריפות ובקיאות ובהבנה מהירה עמוקה וישרה אריאל שמאי שליט"א. באתי לדרוש בשלומך. יקירי, דע לך גודל מעלתך כי נבחרת מאת ההשגחה העליונה להראות שיעור מסירות נפלאה לתורה, ואחת בצער ממאה שלא בצער, ושכרך בל ישוער".

המכתב של ראש הישיבה לתלמידו, אריאל שמאי

"דע לך", כתב הרב פיינשטיין, "כי אתה ממשיך שלשלת הדורות שמסרו נפשם על התורה לכבוד השי"ת, שלמדו תורה בזמני גזירות המלכות כרבי עקיבא וההמשך בכל הדורות, ואתה נתעלית להיות המשך לכל צדיקי הדורות ולילך במסילה אשר לפני אוהבי ה' וחושבי שמו. אתה שליח ציבור, ולא אותך שמו בבית האסורים, כי אם את כל עמילי התורה, ולא זו בלבד אלא את כבוד תורתנו הקדושה נתנו בבית האסורים, ואתה שם מחזיק ספר תורה עמך, ולכן לא יפול לבבך - אדרבא מי שיוציא את כבוד התורה ממעצר יוציא גם אותך".

"ובינתיים", כתב ראש הישיבה, "תהיה בשמחה שאתה זוכה למדריגות האלו, ולהיות שליח ציבור ככהן גדול שנכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים בשליחות כל ישראל, ואתה חזק ואמץ גבור החיל, כי רבים אשר אתך מאשר אתם. התחזק ותהגה שם בתורה מתוך הדחק, וכל הלומד תורה מתוך הדחק אין הפרגוד ננעל בפניו. ובשכר זאת תזכה לעלות ולהתעלות במעלות התורה להבין ולהשכיל בעמקי הסוגיות לחדש חידושי אמת ומגלין לו רזי תורה, עד שתהיה למרביץ תורה גדול בישראל".

"הקב"ה", הוסיף ראש הישיבה: "יעזור לך לשמור עיניך הקדושות והטהורות מכל מראות הטומאה הנמצאים שם תדיר מעמקי נוקבא דתהומא רבא, בין ממראות בני אדם, ובין ממראות מהמכשירים הטמאים הנמצאים שם, היה כיוסף הצדיק שלא נסתכל בהם וזכה לשני שבטים ולשתי נחלות בארץ. אני כבר רואה את רביד הזהב על צואריך, והפז על שתי זרועותיך, משם רועה אבן ישראל. אל תרגיש כאילו אתה שוה אתם, כי אין ערוך למעלתך ולמדרגתך, כי אתה רוחני מרומם ואין שם בצורת אדם בדומה לך. משתתף עמך באהבה הומה לבי אליך ואל תורתך מצפה לישועת ה' במהרה באהבה".