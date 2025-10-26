כיכר השבת
לקראת 'עצרת המיליון' | מסתמן: הפגנת הענק תתקיים ביום חמישי הקרוב בירושלים | כל הפרטים

מסתמן כי ההפגנה הגדולה על גיוס בני הישיבות שכבר קיבלה את המותג המוכר "עצרת המיליון", תתקיים ככל הנראה בירושלים ביום חמישי הקרוב | גדולי ישראל מכל החוגים תומכים בקיום הפגנה גדולה לאור המעצרים האחרונים של בני ישיבות לומדי התורה הקדושה | בשלב זה טרם התקבל האישור הרשמי מהמשטרה, אך נראה כי התקבלה הסכמה בין החוגים השונים באשר לאופי ומיקום האירוע | כל הפרטים לקראת עצרת המיליון השלישית (חרדים)  

"הפגנת המיליון" נגד גיוס בני הישיבות צפויה להתקיים ביום חמישי הקרוב בירושלים, כך מסתמנות הסכמות בין המפלגות השונות בשעות האחרונות.

לפי המסתמן כרגע, ביום חמישי הקרוב צפויה להתקיים בירושלים עצרת תפילה והפגנה גדולה נגד גיוס בני הישיבות, ביוזמת הוועדה המארגנת את הפגנת הגיוס. העצרת, שתתפרס על פני אזור רחב ביותר מהכניסה לעיר ועד לרחובות שרי ישראל ומלכי ישראל, צפויה לכלול את כל גדולי האדמורי"ם והרבנים מכל קהילות החרדים, שיגיעו לירושלים באוטובוסים מאורגנים מכל רחבי הארץ.

לפי המתוכנן, העצרת תתקיים ללא במה מרכזית, כאשר כל גדולי ישראל ישהו במוקדים שונים בעיר. יחד עם זאת, מרפסת אחת תשמש כמוקד המרכזי של המעמד. סדר העצרת יכלול קבלת עול מלכות שמים, תפילות סליחות וקריאת פרקי תהילים. עצרת התפילה המרכזית תתקיים לפי הוראת הגר"ד לנדו, בשעות אחר הצהריים המוקדמות, בכניסה לעיר ירושלים.

מוקדם יותר היום הסתיימה ישיבת היערכות ראשונית במגרש הרוסים, בהשתתפות סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים ועסקנים מכל קצוות הקשת החרדית.

לפי הדיווחים, בהמשך נסעו הצוותים למתחם תחנת שועפט כדי לבנות תוכניות הסדרי התנועה והביטחון להמונים הצפויים להגיע לעצרת. בנוסף, ביום שלישי הקרוב צפוי להתקיים סיור שטח באזור הכניסה לעיר, בהשתתפות בכירי המשטרה וכל הגורמים הרלוונטיים, לקראת ההיערכות העצומה.

מנחם שפירא מדגל התורה ציין כי "המשטרה הבינה שהאירוע מתקיים והיא נערכת בהתאם". בשלב זה טרם התקבל אישור רשמי של המשטרה לקיום העצרת, אך קיימת התקדמות משמעותית לקיים אותה לפי התנאים שהוצעו. מחר צפויה להתפרסם הודעה רשמית ביומונים החרדים, ובערב תצא הודעה לתקשורת על ידי דוברי המפלגה. כמו כן, תתקיים מחר ישיבה נוספת בין הצדדים לטיפול בפרטי ההיערכות.

העצרת מגיעה ברקע המעצרים האחרונים של בני תורה, ובפרט מעצרו של הבחור אריאל שמאי מישיבת עטרת שלמה, שהוביל להקצנת הדיאלוג הציבורי סביב סוגיית גיוס בני הישיבות לומדי התורה הקדושה. בכירי הקהילה החרדית מתארגנים כדי להביע מחאה תוך שמירה על סדר וביטחון המשתתפים, ומדגישים את הצורך בקיום ההפגנה בצורה מתוכננת ומאורגנת.

לפי הערכות ראשוניות, העצרת צפויה להתקיים בין השעות 14:00 ל-17:00 ותתפרס על פני אזורים מרכזיים בירושלים. אלפי משתתפים צפויים להגיע באוטובוסים מאורגנים מכל רחבי הארץ, כאשר כל גדולי האדמורי"ם והרבנים ישהו במוקדים שונים בעיר, ותינתן תשומת לב מיוחדת להסדרי ביטחון ותנועה. סיורים והכנות נוספים צפויים להיערך גם בשעות הקרובות כדי להבטיח סדר ובטיחות.

למרות האמור יש לשוב ולציין כי בשלב זה טרם התקבל אישור המשטרה לקיום ההפגנה.

18
יותר בכיוון של עצרת המיליארדר .
חיים דרוק
17
כל צעד שלנו הוא קריאה ברורה למלכות שמים ולשמירה על המסורת שלנו, וכל מי שמצטרף היום מראה מסירות שאין דומה לה. זו ההזדמנות להראות לעולם שהלב של הציבור הספרדי עם התורה והדור הצעיר, ושאין לו לוותר על עתיד ילדינו.
איתמר
16
עם קדוש זה לא יתכן שיהיה כפיה על לומדי התורה! כל צעד בעיר ירושלים היום הוא אור התורה בעולם, והקב"ה עומד לצד כל מי ששומר על קדושת התורה. תפילה, סולידריות ואמונה כך מראה הציבור החרדי דוגמה אמיתית לעולם כולו.
גדעון
15
אנחנו עומדים מאוחדים מול ניסיונות הכפיה! כל תמיכה בבני הישיבות היא שמירה על חירות דתית אמיתית ועל עתיד התורה. הפגנה זו היא ביטוי של תפילה, סולידריות ועשייה
דוד
14
מי שמצטרף היום לעמוד על קדושת התורה מראה מסירות עמוקה ונאמנות למסורת. אין עמידה חשובה יותר מהעמידה לשמירה על לימוד התורה של הדור הצעיר. זהו יום שבו כל לומד תורה ומכבד תורה הוא חלק מהניצחון על ניסיונות הכפייה
צביקה
13
קדושת התורה לא נמדדת בכוח אלא באמונה ובמסירות! כל מי שבוחר לעמוד כאן היום הוא חלק מהמסורת הנצחית של עם ישראל. הציבור החרדי מראה דוגמה של אחריות, מסירות ואחדות סביב לימוד התורה הקדושה.
עובדיה
12
עתה הזמן להראות אחדות ציבורית ולתמוך בלומדי התורה שלנו כך יגן ה' על כולנו. כל צעד היום הוא דוגמה למסירות ונאמנות לעקרונות התורה הקדושה
הלפרין
11
לימוד התורה הוא קדוש מכל וכל. כל מי שמגיע לעצרת התפילה מראה שהוא מגן על עתיד הדור הצעיר, ושקדושת התורה עומדת מעל לכל לחץ חיצוני. זו העמידה האמיתית למען הדורות הבאים
ניסים
10
עצרת ה'מליון' ה'שלישית'.. לא?
שמיל
9
"ובפרט מעצרו של הבחור ....מישיבת עטרת שלמה" כשעצרו בחורים חוזרים בתשובה או כאלו מישיבות ס.. אף אחד לא חשב להפגין, כי הכל לשם שומיים...
אלחנן
8
הציבור היהודי כולו צריך לדעת: כל צעד ברחובות ירושלים היום הוא מסר של אחדות, מסירות ונאמנות למסורת. כל מי שמצטרף מראה כוח אמיתי, חיזוק ותמיכה בלימוד התורה של הדור הצעיר
בני
7
אלפי לבבות מתכנסים יחד, כל אחד מחזק את השני, וכל צעד ברחובות ירושלים הוא מסר ברור לכל העולם התורה קדושה ואין לוותר על לימודיה. כל משפחה, כל תלמיד חכם וכל מלמד הם חלק ממסגרת חזקה שמבטיחה את עתיד הדור
טל
6
זכות הציבור החרדי ללמוד תורה בחירות מלאה תוך שמירה על סדר ובטיחות ההפגנה היא הזדמנות להבנה הדדית ולכיבוד המסורת תוך שמירה על הסדר.
כהן
5
כל המגיעים להפגנה עושים זאת מתוך אחריות וצדק התורה עומדת מעל לכל לחץ חיצוני. זו עמידה אמיתית על קדושת התורה והמסורת שלנו
משה
4
כל הכבוד לכל הציבור החרדי, על עמידתם האיתנה למען ילדי הישיבות שלנו. זו זכותנו לשמור על לימוד התורה הקדוש
יוסף
3
הסיכוי שההפגנה תעזור הוא אפסי אז די להפגין ואם אתם כל כך בטוחים שצבא זה ביטול תורה אז הפגנה זה ההפך הגמור מביטול תורה וזה ממש לא עדיך ממצות ''ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'' השליחים הטובים של ה' הם החיילים שעוזרים לנו ליישם את המצווה הזו אתם סתם מתווכחים הצלחנו לנצח בכל הדורות בזכות החיילים שהשם שלח מהמדבר
ריקי
2
היום ברחובות ירושלים רואים את עוצמת הציבור החרדי והחילוני כאחד: המסר ברור כל אחד זכאי לחינוך וללימוד תורה לפי אמונתו. ההפגנה היא ביטוי לזכותו של הציבור החרדי ללמוד תורה בחירות מלאה, תוך שמירה על חופש הדת והחינוך. כל צעד ברחובות העיר מחזק את השיח הציבורי ומראה שאפשר לכבד את המסורת תוך שמירה על סדר וב
תמר
1
כל ראשי המפלגות החרדיות עומדים יחד דרעי, גפני, פורוש וגולדקנופף – כדי להראות אחדות, מסירות ואמונה. ההפגנה בירושלים היא מסר לכל הציבור: התורה קדושה, לימוד התורה של הדור הצעיר חייב להמשיך, ואין לו לוותר על המסורת. כל צעד ברחובות העיר הוא חיזוק רוחני, מסר ציבורי ברור והבעת מסירות ללא גבולות
זאב

