"הפגנת המיליון" נגד גיוס בני הישיבות צפויה להתקיים ביום חמישי הקרוב בירושלים, כך מסתמנות הסכמות בין המפלגות השונות בשעות האחרונות.

לפי המסתמן כרגע, ביום חמישי הקרוב צפויה להתקיים בירושלים עצרת תפילה והפגנה גדולה נגד גיוס בני הישיבות, ביוזמת הוועדה המארגנת את הפגנת הגיוס. העצרת, שתתפרס על פני אזור רחב ביותר מהכניסה לעיר ועד לרחובות שרי ישראל ומלכי ישראל, צפויה לכלול את כל גדולי האדמורי"ם והרבנים מכל קהילות החרדים, שיגיעו לירושלים באוטובוסים מאורגנים מכל רחבי הארץ.

לפי המתוכנן, העצרת תתקיים ללא במה מרכזית, כאשר כל גדולי ישראל ישהו במוקדים שונים בעיר. יחד עם זאת, מרפסת אחת תשמש כמוקד המרכזי של המעמד. סדר העצרת יכלול קבלת עול מלכות שמים, תפילות סליחות וקריאת פרקי תהילים. עצרת התפילה המרכזית תתקיים לפי הוראת הגר"ד לנדו, בשעות אחר הצהריים המוקדמות, בכניסה לעיר ירושלים.

מוקדם יותר היום הסתיימה ישיבת היערכות ראשונית במגרש הרוסים, בהשתתפות סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים ועסקנים מכל קצוות הקשת החרדית.

לפי הדיווחים, בהמשך נסעו הצוותים למתחם תחנת שועפט כדי לבנות תוכניות הסדרי התנועה והביטחון להמונים הצפויים להגיע לעצרת. בנוסף, ביום שלישי הקרוב צפוי להתקיים סיור שטח באזור הכניסה לעיר, בהשתתפות בכירי המשטרה וכל הגורמים הרלוונטיים, לקראת ההיערכות העצומה.

מנחם שפירא מדגל התורה ציין כי "המשטרה הבינה שהאירוע מתקיים והיא נערכת בהתאם". בשלב זה טרם התקבל אישור רשמי של המשטרה לקיום העצרת, אך קיימת התקדמות משמעותית לקיים אותה לפי התנאים שהוצעו. מחר צפויה להתפרסם הודעה רשמית ביומונים החרדים, ובערב תצא הודעה לתקשורת על ידי דוברי המפלגה. כמו כן, תתקיים מחר ישיבה נוספת בין הצדדים לטיפול בפרטי ההיערכות.

העצרת מגיעה ברקע המעצרים האחרונים של בני תורה, ובפרט מעצרו של הבחור אריאל שמאי מישיבת עטרת שלמה, שהוביל להקצנת הדיאלוג הציבורי סביב סוגיית גיוס בני הישיבות לומדי התורה הקדושה. בכירי הקהילה החרדית מתארגנים כדי להביע מחאה תוך שמירה על סדר וביטחון המשתתפים, ומדגישים את הצורך בקיום ההפגנה בצורה מתוכננת ומאורגנת.

לפי הערכות ראשוניות, העצרת צפויה להתקיים בין השעות 14:00 ל-17:00 ותתפרס על פני אזורים מרכזיים בירושלים. אלפי משתתפים צפויים להגיע באוטובוסים מאורגנים מכל רחבי הארץ, כאשר כל גדולי האדמורי"ם והרבנים ישהו במוקדים שונים בעיר, ותינתן תשומת לב מיוחדת להסדרי ביטחון ותנועה. סיורים והכנות נוספים צפויים להיערך גם בשעות הקרובות כדי להבטיח סדר ובטיחות.

למרות האמור יש לשוב ולציין כי בשלב זה טרם התקבל אישור המשטרה לקיום ההפגנה.