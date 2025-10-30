בעצרת המיליון שצפויה להתחיל בעוד שעתיים (חמישי) בכניסה לעיר ירושלים, צפויים להשתתף כמעט מכל גווני הציבור החרדי (מלבד חלק מהפלג הירושלמי שלא ישתתף. ח"ב), באורח מפתיע, גם 'העדה החרדית', הוציאה הודעה להשתתף בעצרת, כעת 'כיכר השבת' חושף את מאחורי הקלעים.

ראש ישיבת עטרת שלמה הגרש"ב סורוצקין, כך אנו חושפים לראשונה, ניהל במשך הימים האחרונים מספר פגישות עם בכירים ב'עדה החרדית' - הנחשבת כידוע לחוג הכי קיצוני בציבור החרדי.

הדיונים עם ראשי 'העדה' עסקו בעצרת הענק והגרש"ב סורוצקין, הצליח לשכנע את הרבנים, להשתתף בעצרת, למרות שלא יהיו שם מסרים כפי שהם רוצים.

גורם שהיה מעורה עד דק בפרטים, מספר ל'כיכר השבת': "הגרש"ב עשה את הלא-ייאמן, מכיוון שהמחשבה הראשונה של כולם הייתה שהם לא ישתתפו, בדיוק כמו שהפלג לא משתתף בהפגנות המיינסטרים החרדי, אך הגרש"ב הצליח לשכנעם שמדובר בקידוש השם גדול".

כך או כך, בעטרת שלמה נערכו מראש להפגנות, ובעצרת יחולקו דפי תפילה מיוחדים שהוציאו במוסדות וכן יהיה שילוט רב של הישיבה - יהיו שלטי ענק ושלטי נשיאה לאנשים.