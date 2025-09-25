כיכר השבת
"למרות חולשתו": הגר"מ מאיה בביקור מפתיע ב'תורה והוראה' 

הגאון רבי משה מאיה, חבר מועצת חכמי התורה, הגיע לביקור מיוחד בישיבת 'תורה והוראה' לקראת ראש השנה | במהלך ביקורו חיזק את התלמידים ועודד אותם להתמדה בלימוד התורה (עולם הישיבות)

הגאון רבי משה מאיה בהיכל ישיבת 'תורה והוראה' (צילום: ש.פ.ה.)

לקראת ראש השנה, זכו תלמידי ישיבת 'תורה והוראה' בתל אביב, אחת מהוותיקות בעולם הישיבות הספרדי, להופעתו הכבודה של הגאון רבי משה מאיה, חבר מועצת חכמי התורה שהגיע לחזק את הבחורים לקראת ימי הרת עולם.

עם הופעתו בהיכל הישיבה התקבל הגר"מ מאיה על ידי הבחורים בשירה אדירה של 'ימים על ימי מלך'. בפתיחת דבריו, ציין הגר"מ מאיה כי על אף חולשתו האחרונה, הוא חש מחויבות עמוקה לישיבה הקדושה ולא יכול היה לסרב לבקשת ראש הישיבה, הגאון רבי מתתיה שרים, שביקש ממנו להגיע לביקור חיזוק.

במהלך השיחה, עודד הגר"מ מאיה את הבחורים לחיזוק בתורה. "ערבות ומתיקות בתורה אפשר להשיג רק על ידי שינון כמה וכמה פעמים," אמר הרב. "וכל פעם שהאדם חוזר, הוא מקבל הבנה עמוקה יותר, ורק כך אפשר לגדול בתורה."

לסיום, בירך הגר"מ מאיה את בחורי הישיבה שיעשו חיל במקום הקדוש הזה, שנוסד על ידי הרה"ג רבי אליהו שרים זצוק"ל שכל פועלו היה לשם שמים, ושיזכו כל הבחורים לכתיבה וחתימה טובה.

