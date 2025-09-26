"ערב ראש השנה": רגעים מרוממים ב'תורה בתפארתה' עם הגר"ד כהן
ליל ערב ראש השנה: מאות בחורי ישיבת 'תורה בתפארתה' התכנסו לשיחה נרגשת ומרוממת מפי הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון, שהגיע במיוחד לחזק ולעורר לקראת ימי הדין | דבריו החדורים יראת שמים והשקפה טהורה נאמרו בבהירות ובכובד ראש, והבחורים ישבו מרותקים, כשאוירת ההכנה ליום הדין ניכרת היטב על פניהם (עולם הישיבות)
ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון צמח מאזוז, שהוביל השנה לראשונה את תפילות החג בהיכל ישיבתו המעטירה, גילה לאחר תפילת מוסף של ראש השנה את הרמז הנסתר בפסוקי התפילה המתייחס לכישלון תוכנית הגרעין של איראן ועתיד יחסי ישראל באו"ם | צפו בתיעוד מצאת החג בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)
אווירה של אימת הדין הורגשה הבוקר (שני) בהיכל ישיבת סלבודקה בבני ברק. לאחר תפילת שחרית, התכנסו גדולי ישראל ראשי הישיבה, הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, למעמד התרת נדרים.במראה מיוחד ומרגש, כשהתלמידים מסובבים אותם כחומה בצורה, התיישבו ראשי הישיבה זה מול זה והתירו זה לזה את הנדרים, השבועות והאיסורים שקיבלו על עצמם בשוגג במהלך השנה החולפת (עולם הישיבות)
אווירה מיוחדת של הכנה לקראת יום הדין שררה הבוקר בישיבת הנגב "שכר שכיר" בנתיבות | כמנהג ישראל, התכנסו ראש הישיבה, הגאון רבי אריה לוי, ושאר ראשי הישיבה, לקיים את מנהג התרת הנדרים | במעמד התירו ראשי הישיבה זה לזה את הנדרים, הבעיות והשבועות שקיבלו על עצמם בשגגה במהלך השנה החולפת (עולם הישיבות)
אך פחות מחודש חלף מאז שלחנו את בנינו לישיבה גדולה בראש חודש אלול, מתוך תפילה ותחינה כי יצליחו ויעשו חיל במקום לימודם | כמה דמעות שפכנו וכמה בקשות נשאנו שיגיעו למקום הכי טוב עבורם, בו יוכלו לעלות ולהתעלות באמת, אך האם אנו יודעים באמת מה מצבם הרוחני? | במסמך מטלטל, פורס הרב יוסף הריס ראש ישיבת "נתיבות התורה" מידע קשה לעיכול על הסיכון הרוחני של אחוזים ניכרים בעולם הישיבות, לצד ניתוח שורשי הבעיה והפתרונות לתופעה החמורה (מגזין, עולם הישיבות)
ראש הישיבה, וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן, מסר השבוע שיחת חיזוק מיוחד בישיבת 'דרכי דוד' בבני ברק | במהלך השיחה עורר ראש הישיבה את חשיבות הלימוד וההתמדה בתקופה זו של ימי הרחמים והסליחות | בסיום עברו תלמידי הישיבה להתברך | איתי קצב תיעד ומגיש גלריה (עולם הישיבות)
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין אל היכל ישיבת 'שיח יצחק', שם מסר בתחילה שיחת מוסר והתעוררות כהכנה לימים הנוראים, בהמשך זכו כלל הבחורים לעבור מול פניו ולקבל דבש בצירוף ברכת כתיבה וחתימה טובה (עולם הישיבות)
תלמידי ישיבת "אורחות חיים" יצאו למסע התעלות רוחני בעיה"ק ירושלים לקראת הימים הנוראים, במהלך הביקור הגיעו לסיור בהיכל ישיבת מיר המעטירה, שם זכו לשמוע דברי נועם מפי ראשי הישיבה | בהמשך שפכו שיח על יד אבני הכותל המערבי, בתפילה ובתחינה שימלא ה' כל משאלות לבם לטובה ולברכה (עולם הישיבות)
לקראת ימי הרחמים והרצון, מסר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שיחת התעוררות מרגשת בישיבת 'אור התלמוד' בבני ברק | באמצע השיחה פצח המשפיע בניגון 'שערי שמים פתח', תוך שהוא מלהיב את הקהל ועוררם להצטרף לשירה (עולם הישיבות)
ישיבת קול אליהו רכסים - לאחר למעלה מחצי יובל שנים התבשרו התלמידים ובוגרי הישיבה על שינוי דרסטי במקומות התפילה בימים הנוראים בהיכל הישיבה, כאשר ע"פ הוראת ראש הישיבה ישנו את סדרי מקומות התפילה לימים הנוראים בעקבות גידול מבורך במספר המתפללים | כמו כן, נוסדה מניין נוסף בביתר עילית | כל הפרטים (עולם הישיבות)
גדולי ישראל בראשות הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, יוצאים בשעה זו למסע איסוף כספים בלונדון, ביום חמישי האחרון, נכנס המשגיח למעונו של הגר"ד לנדו והתקשורת ביניהם על מספר עניינים בענייני השעה נעשתה באמצעות הכתב - למרות שישבו אחד ליד השני | "כיכר השבת" עם ההסבר מדוע זה קרה ועם התיעוד (חרדים)
לא רק בחצרות החסידים עוברים האדמו"רים לפני התיבה, גם בחלק מהיכלי הישיבות זוכים תלמידי הישיבה לשמוע את קולם של ראשי הישיבות שמשמשים כשליחי ציבור, ומעוררים את הקהל בקולם כבנים המשתפכים לפני אביהם | בהיכל ישיבת 'תפארת ציון' התאספו כלל בני הישיבה למעמד 'סליחות ראשונות', כשלפני התיבה עבר ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קנייבסקי (עולם הישיבות)
