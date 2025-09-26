כיכר השבת
להתכונן כדבעי

"ערב ראש השנה": רגעים מרוממים ב'תורה בתפארתה' עם הגר"ד כהן 

ליל ערב ראש השנה: מאות בחורי ישיבת 'תורה בתפארתה' התכנסו לשיחה נרגשת ומרוממת מפי הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון, שהגיע במיוחד לחזק ולעורר לקראת ימי הדין | דבריו החדורים יראת שמים והשקפה טהורה נאמרו בבהירות ובכובד ראש, והבחורים ישבו מרותקים, כשאוירת ההכנה ליום הדין ניכרת היטב על פניהם (עולם הישיבות)

הגאון רבי דוד כהן בשיחה בישיבת 'תורה בתפארתה' (צילום: יצחק ורדי)
