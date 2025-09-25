חזן חדש ושיחה מחבר המועצת: כך חגגו ראש השנה ב'באר התלמוד' 

ישיבת "באר התלמוד" בירושלים עברה את ימי ראש השנה באווירה של התעוררות, דבקות והתחדשות, שהחלה עוד לפני החג.

לקראת יום הדין, נשא ראש הישיבה הגאון רבי חנוך כהן, שיחת חיזוק מיוחדת בליווי ניגוני התעוררות שריגשו את הציבור. במקביל, התקיים מעמד לכבוד הוצאת ספרו החדש של ראש הישיבה, "עולת כהן" חלק י"ג על הלכות ברכת המזון. המעמד המכובד נערך בחדר השיעורים בהשתתפות אביו, ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת "יקירי ירושלים" וחבר מועצת חכמי התורה.

במהלך ימי החג נמסרו שיחות חיזוק מרכזיות: בליל א' דראש השנה מסר שיחה ראש הישיבה הגאון רבי חנוך כהן, ובליל ב' דראש השנה מסר שיחה ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן, חבר מועצת חכמי התורה.

השנה ניכרה התחדשות רבה בהיכל הישיבה: בצד הריהוט והפאר, הישיבה התחדשה בריהוט חדש (ספסלים וסטנדרים לרווחת הבחורים), פרוכת חדשה לארון הקודש ונברשת ענקית המפארת את בית המדרש. בגזרת החזנות, חידוש בולט היה בחזן חדש, הרב יהודה בצרי, מרבני הישיבה בסניף אופקים, שעבר לפני התיבה בתפילות בהיכל בירושלים.

כמידי שנה, שולבו בתפילות ניגונים מיוחדים: ניגון 'יהא רעווא' (ויז'ניץ) בפתיחת ההיכל, ניגון אני מאמין בקטע "וידע כל פעול", וניגון שערי שמים בקטע "קדשינו במצוותיך". התפילות התנהלו ברצף, ללא הפסקה כלל, והסתיימו בשעה 12:45 ביום הראשון ובשעה 12:15 ביום השני.

כמידי שנה, בעת נעילת החג התקיים סדר "מחיל אל חיל", ובסיומו נמסר שיעור כללי מפי ראש הישיבה בהיכל בית המדרש, שעסק בגדרי "תעשה ולא מן העשוי" בהלכות סוכה.