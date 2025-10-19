בראשות חבר המועצת צפו בתיעוד המרהיב – הרבנים פיזזו במרכז והישיבה רעדה לכבוד התורה במוצאי חג שמחת תורה, כאשר שמחת החג עדיין בשיאה, התכנסו כלל תלמידי ישיבת "שכר שכיר" למעמד המסורתי של הקפות שניות | המעמד נערך בהיכל הישיבה יחד עם כלל ראשי ורבני הישיבה, ובראשם ראש הישיבה, הגאון רבי אריה לייב לוי, חבר מועצת גדולי התורה | במרכז בית המדרש פיזזו הרבנים בריקודים נלהבים וסוחפים לכבוד התורה והבחורים הנרגשים הקיפו את המעגלים תוך שהם עומדים על ה"פארנצעס" מסביב, כשהם מריעים ומוחאים כפיים בקולות אדירים לכבוד התורה (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:44