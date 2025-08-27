פתיחת זמן אלול בישיבת "המתיבתא" ( צילום: באדיבות המצלם )

אחד המאפיינים המרכזיים של הישיבה הוא ההתאמה התמידית של תכני הלימוד אל חיי התלמידים - מתוך השקפה כי התורה והחיים צועדים יחד. בהתאם לכך, נפתח זמן אלול בלימוד עיוני מקיף בסוגיות חודש אלול וחגי תשרי - בעיון ובהלכה - כהכנה רוחנית לקראת חגי תשרי וכבסיס ללימוד שילווה את התלמידים גם בהמשך חייהם.

לצד ההעמקה ולצד המסלול המרכזי בישיבה שהוא מסלול אקדמי מטעם האוניברסיטה נפתח מסלול נוסף "קוד קוד", הכולל לימודי יסוד בהנדסת מחשבים. מטרת המסלול היא להקנות לבחורים כישורים טכנולוגיים מתקדמים, וכהכנה להשתלבות ביחידות מובחרות בצה"ל ובהמשך גם בעולם התעסוקה, וזאת מבלי להתפשר על הצביון הישיבתי המובהק. בישיבה מדגישים כי החזון המוביל הוא טיפוח דמותו של בן תורה שלם: שואף לגדלות בתורה ובעבודת ה', ובו בזמן מצויד בכלים מעשיים ואחריות אישית כלפי העתיד הרוחני, הכלכלי והמשפחתי.

