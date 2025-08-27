כיכר השבת
באווירה מרוממת

פתיחת זמן אלול בישיבת "המתיבתא": שילוב קודש וחול ברמה הגבוהה ביותר

בישיבת המתיבתא, הפועלת בראשות רבי דוד לייבל , נפתח השבוע זמן אלול באווירה מחודשת ומרוממת, לאחר שיפוץ רחב היקף במבנה הישיבה. השיפוץ נועד להעניק לבחורים סביבה נעימה ומזמינה, מתוך מטרה לפתוח את ימי הרחמים והסליחות בתשוקה מחודשת ללימוד, לתפילה ולעבודת ה' (חרדים)

אמ
מקודם |
פתיחת זמן אלול בישיבת "המתיבתא" (צילום: באדיבות המצלם)

אחד המאפיינים המרכזיים של הישיבה הוא ההתאמה התמידית של תכני הלימוד אל חיי התלמידים - מתוך השקפה כי התורה והחיים צועדים יחד. בהתאם לכך, נפתח זמן אלול בלימוד עיוני מקיף בסוגיות חודש אלול וחגי תשרי - בעיון ובהלכה - כהכנה רוחנית לקראת חגי תשרי וכבסיס ללימוד שילווה את התלמידים גם בהמשך חייהם.

לצד ההעמקה ולצד המסלול המרכזי בישיבה שהוא מסלול אקדמי מטעם האוניברסיטה נפתח מסלול נוסף "קוד קוד", הכולל לימודי יסוד בהנדסת מחשבים. מטרת המסלול היא להקנות לבחורים כישורים טכנולוגיים מתקדמים, וכהכנה להשתלבות ביחידות מובחרות בצה"ל ובהמשך גם בעולם התעסוקה, וזאת מבלי להתפשר על הצביון הישיבתי המובהק.

בישיבה מדגישים כי החזון המוביל הוא טיפוח דמותו של בן תורה שלם: שואף לגדלות בתורה ובעבודת ה', ובו בזמן מצויד בכלים מעשיים ואחריות אישית כלפי העתיד הרוחני, הכלכלי והמשפחתי.

פתיחת זמן אלול בישיבת "המתיבתא" (צילום: באדיבות המצלם)
פתיחת זמן אלול בישיבת "המתיבתא" (צילום: באדיבות המצלם)
פתיחת זמן אלול בישיבת "המתיבתא" (צילום: באדיבות המצלם)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר