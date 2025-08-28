סיקור מקיף: כך נפתח זמן אלול בישיבות החרדיות התיכוניות

בישיבות התיכוניות-חרדיות, מסכמים בסיפוק את פתיחת זמן אלול, עם מגמת התרחבות וצמיחה, בין בישיבות הצעירות והחדשות יותר, ובין בישיבות הוותיקות. יותר מתמיד, משפחות רבות בוחרות בבחירה מושכלת לשלוח את בניהן לישיבות אלו, מתוך רצון לתת להם גם לימוד ישיבתי כמקובל בעולם הישיבות, וגם הרחבת ידע בתחומים שיסייעו להם לעתיד.

הישיבות התיכוניות-חרדיות משלבות לימודי קודש ברמה גבוהה וישיבתית, יחד עם הכנה לעולם המעשה בשעות אחר הצהריים, ובמיוחד – יחס אישי וצוות ר"מים ומורים מיומן, שעבר הכשרות והשתלמויות מקצועיות.

כלל הישיבות ערכו בא' אלול כנסי פתיחת זמן אלול, עם ראשי הישיבה, הר"מים, רבנים, אישי ציבור ומכובדים.

הישיבות הוותיקות

לישיבת היישוב החדש בתל אביב, הוותיקה בעולם הישיבות התיכוניות החרדיות, התקבלו השנה לשיעור א' 34 תלמידים חדשים, ושיעור פתיחה נמסר מפי ראש הישיבה, הרב כתריאל קולדצקי.

לישיבת מערבא בראשותו של הרב ברוך צ'ייט התקבלו 50 בחורים לשיעור א'. לראשונה מזה שנים רבות נפתחו השנה שני שיעורי א' מקבילים. שיעור פתיחה נמסר לתלמידים על ידי הר"מים, בכיתות השונות.

בישיבת נהורא התקבלו השנה 60 בחורים לשיעור א', והשנה נפתחה בכנס פתיחה מיוחד, ובמרכזו דברים מאת ראש הישיבה, הרב אברהם צבי גרינבוים. המסכת המרכזית לשנה זו היא בבא בתרא.

ישיבת נהרדעא קיבלה השנה 40 תלמידים לשיעור א'. שיעור הפתיחה עם תחילת זמן אלול נמסר מראש הישיבה הרב מיכאל שוהם.

בישיבת "חדוות התורה" בירושלים בראשותו של הרב משולם ברנדווין, 40 תלמידים התקבלו לשיעור א'. בישיבה פתחו זמן אלול ושנה חדשה, ברגש, חיות ישיבתית והתחדשות. בית המדרש התמלא בקול התורה של הבחורים, עם שטייגען, שמחה ודיבוק חברים.

השנה 'חדוות התורה' פותחת את שנתה ה־13 כשהיא ממשיכה לקבוע סטנדרט חינוכי חדש: חיבור פנימי עמוק לתורה ולמצוות, מצוינות פורצת דרך בלימודי הקודש והחול, ואווירה ישיבתית חמה שמלווה כל תלמיד במסירות ובאהבה. "זמן אלול הוא לב השנה, זמן של גדילה והתעלות", אומרים בישיבה, "והבחורים נכנסו אליו עם שאיפות גדולות וחדוות לימוד אמיתית". בזמן אלול ילמדו מסכת בבא מציעא בעיון ובבקיאות, לצד שיעורי חיזוק והכנה רוחנית לימים הנוראים.

ישיבת ''נשמת התורה'', בראשותו של הרב אליעזר שטיינברגר, פתחה את השנה עם 140 תלמידים, מתוכם קרוב ל-40 תלמידים שנכנסו למכינה החדשה, ו-28 תלמידים שהתקבלו לשיעור א'. המסכת המרכזית: בבא בתרא.

המכינה נפתחה בשל העובדה שבשנים האחרונות עלתה דרישה מההורים לפתוח מוסד בו ילמדו גמרא בדרך נכונה, יחד עם הכנה מיטבית בלימודי חול. במכינה ישימו דגש על האיכויות החינוכיות של ישיבת ''נשמת התורה'', השקעה במוח ולב: מוח - רמה לימודית גבוהה בלימודי קודש, ומצויינות בלימודי חול. לב - תוכניות חינוכיות ייחודיות יחד עם קשר איכותי בין מורים ותלמידים. זמן אלול נפתח בישיבה עם שיעור פתיחה של ראש הישיבה, הרב שטיינברגר.

ישיבת "אורייתא" בראשות הרב ישראל אסייג, פתחה את זמן אלול עם כ־120 תלמידים. בימים אלו מתקדמות ההכנות למעבר הצפוי של הישיבה למשכנה החדש.

ישיבת 'המדרשה החסידית' בביתר עילית, פתחה את השנה עם רישום של 20 תלמידים לשיעור א'. בזמן אלול ילמדו הבחורים את מסכת סוכה. השנה הישיבה נכנסת לשנתה ה־12.

בישיבת חיי עולם בבית שמש מרשת נצח, בראשותו של הרב עקיבא המניק, פתחו את שנת הלימודים בשיעור פתיחה מאת ראש הישיבה. ראש הישיבה קיבל בברכה את התלמידים הוותיקים וכן את הקבוצה האיכותית של תלמידי שיעור א' המונה 24 בחורים, ובמיוחד את העולים החדשים שהגיעו זה מכבר מארצות שונות באירופה וארה"ב.

לישיבת 'נתיבי התורה' בבית שמש, בראשותו של הרב כרמי גרוס, התקבלו השנה לשיעור א' 23 תלמידים.

לישיבת 'זיו אור' בכרמיאל התקבלו 25 תלמידים לשיעור א'.

בישיבת דעת תבונות בירושלים פתחו את זמן אלול בהתרגשות רבה. ראש הישיבה, הרב יונה הוכמן, מסר שיעור פתיחה מיוחד לכלל תלמידי הישיבה. גם השנה, לשיעור א' התקבלו עשרות תלמידים מכל רחבי הארץ, כאשר לרשות התלמידים עומדת פנימיה מרווחת ומושקעת במיוחד.

הישיבות החדשות יותר

בשנה החולפת הוקמו כמה וכמה ישיבות תיכוניות חרדיות חדשות, שהשנה זכו להצלחה רבה ברישום.

לישיבת "דרכי תורה" מרשת "נצח", בראשותו של הרב צבי וייסקופף, נרשמו השנה לשיעור 22 תלמידים. הישיבה קיימה פתיחה חגיגית לתלמידי שיעור א' החדשים. הר"מים והתלמידים קיימו שיח על מהות הישיבה כעליה רוחנית עם שילוב של לימודי חול ברמה גבוהה, כאשר הרב צבי וייסקופף, ראש הישיבה, הדגיש בדבריו את הצורך והחיוניות שהישיבה רואה בכך שהבחורים יהיו עסוקים הן בלמידה הן במידות והן בעשיה חברתית. לאחר מכן התקיים שו״ת עם ההורים על שלל דברים שקשורים ללמידה מיטבית של התלמידים ולסיום נערך זיץ מרגש ברוח חודש אלול.

שיעור ב' התחילו, בכוחות מחודשים לאחר בין הזמנים, בתור המחזור הוותיק של הישיבה. הפתעה מרגשת נרשמה כאשר אחד התלמידים ערך סיום כבר ביום הראשון על מסכת שלמד בתקופת בין הזמנים.

בפתח תקווה נפתחה שנת הלימודים בישיבת "קדמא", בראשותו של הרב דוד רוזנבלום ובנשיאותו של הרב יהושע לוי. לא פחות מ-28 תלמידים נרשמו לשיעור א' בישיבה, שגם היא פותחת כעת את שנתה השנייה.

בעולם הישיבות התיכוניות-חרדיות, מציינים בסיפוק את ההתפתחות והגדילה בישיבות השונות.