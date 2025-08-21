הגר"מ צדקה: כך נתמודד עם הרדיפה נגד עולם התורה

ימי בין הזמנים, ימים של אתנחתא קלה משגרת לימוד התורה, הגיעו לסיומם, ורבבות בני הישיבות חוזרים בימים אלו לספסל הלימודים. בתוך כך, השבוע, מאות גדשו את ישיבת בין הזמנים המרכזית בשכונת 'שמואל הנביא' בירושלים, כדי לשמוע שיחת חיזוק נוקבת מפי ראש הישיבה, הגאון רבי משה צדקה, שמעונו סמוך למקום.

ראש הישיבה הרחיב בדברים שיצאו מן הלב ונכנסו אל הלבבות, חיזק את המאות והאלפים שבאו לקבל את דבריו. הוא התייחס לקשיי התקופה, ולניסיונות הגדולים המאיימים על עולם התורה, הן מבית והן מחוץ. "הניסיונות גדלים מיום ליום", אמר, "אך יגיעת התורה, גם בימים אלו, היא הנשק והכוח שלנו".

שיאו של המעמד היה כאשר ראש הישיבה התייחס באופן ישיר לגורמים הרודפים את עולם התורה, ואמר: "הם אומרים 'כולם לצבא'?" שאל ראש הישיבה בזעקת אמת, "אלו אנשים טיפשים שבטיפשים, שלא למדו תורה!". הוא המשיך והבהיר, "הם צריכים לחוקק חוק שכולם הולכים לישיבות! זה מה שעושים בני הישיבות! אבל הטיפשים האלה מסכנים, איפה למדו? תינוקות שנשבו!".

ראש הישיבה הבהיר כי מהות קיומו של עם ישראל טמונה אך ורק בתורה הקדושה, וכי אין שום דבר שיכול להחליף את עמל התורה. "מה זה עם ישראל? אין לנו אלא התורה הקדושה!", הכריז.

הדברים, שנאמרו בתקיפות ובבהירות, הדהדו ברחבי היכל הישיבה וסחפו את מאות התלמידים. דבריו של ראש הישיבה לא רק חיזקו את הבחורים על יגיעתם, אלא גם נתנו להם רוח של גבורה ושל עוצמה, להמשיך להחזיק ביתד התורה בכל מחיר.

ראש הישיבה הוסיף והדגיש כי התשובה האמיתית לקשיי הדור טמונה בהתחזקות בלימוד התורה. הוא ציטט את דברי חז"ל, "מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה!", והבהיר כי "עסק התורה זה מה שיציל אותנו".

דבריו הנלהבים של ראש הישיבה סיפקו למשתתפים חיזוק משמעותי לקראת שובם אל הישיבות, והזכירו לכולם כי על אף הקשיים, התורה תישאר לנצח המגן והכוח האמיתי של עם ישראל.