בערב שבת: תלמיד ישיבה נוסף נעצר והועבר לידי המשטרה הצבאית

גל המעצרים של תלמידי הישיבות שקיבלו צווי גיוס ולא התייצבו בלשכות, בהתאם להוראות גדולי ישראל - נמשך: ביום שישי, שעות לפני כניסת השבת, נעצר תלמיד ישיבה נוסף.

מפרטים ראשונים עולה כי מדובר שוב פעם בתלמיד ישיבה מבני עדות המזרח, תלמיד ישיבת באר יהודה בירושלים. הוא נעצר בידי משטרת התנועה והועבר לידי המשטרה הצבאית.

בדיקת 'כיכר השבת', שפורסמה השבוע, העלתה כי כל העצורים שנעצרו עד כה הם תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח או כאלו שהם בעלי תשובה הלומדים בישיבות לחוזרים בתשובה. כך גם בניסיונות המעצר שלא צלחו מדובר בתלמידי ישיבות מבני עדות המזרח.

גורם בכיר בבית אחד הרבנים הבכירים בהנהגת ש"ס אמר ל'כיכר השבת': "מדובר במהלך מכוון של צה"ל, הם חוששים להתעסק עם הליטאים והחסידים, חוששים שתהיה פה מהומת ענק, לכן הם באים ל'חלשים', לתלמידי הישיבות שלנו ולבעלי התשובה, זו חרפה שחייבים לטפל בה".

הבכיר ציין: "אנחנו כמובן נגד מעצר תלמיד ישיבה באשר הוא, כל אחד שיושב ולומד תורה צריך לאפשר לו ללמוד בלי שום טרדה, זו השליחות של הנציגים שלנו לדאוג לזה, אבל לא ייתכן מצב שמבצע אכיפה יופנה רק לציבור שלנו, זה בלתי נסלח".

מנגד, גורמים בצה"ל טענו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי מדובר במבצע אקראי ולא מכוון רק לבני עדות המזרח ובעלי תשובה. לדבריהם, המבצעים ממוקדים באזורים לא חרדים: "כך שמטבע הדברים באזורים המעורבים יש יותר ספרדים ובעלי תשובה".

מדובר צה"ל נמסר: "חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה נגד משתמטים ועריקים בהתאם לחוק. אין שינוי במדיניות".

ביום חמישי השבוע התכנסו מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות לעצרת מחאה, זעקה ותפילה בעיצומם של ימי בין הזמנים, מול שערי הכלא הצבאי כלא 10, בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות. בבית הכלא שוהים מספר תלמידי ישיבות שנעצרו בימים האחרונים על ידי המשטרה הצבאית, במסגרת מבצעי מעצרים ללכידת עריקים.

כזכור, המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו, הכריז כי "היהדות החרדית לא תשתוק ולא תבליג אל מול הניסיונות לפגוע בבני הישיבות ועמלי התורה - אף לא על יחיד מהם. כל הגולה כמדורת אש תתאחד למלחמת קיום על ציפור נפשה".