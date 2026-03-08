רשימת קניות (לכ-20 כדורים):

לבצק העוגיות:

115 גרם חמאה רכה (חבילה קטנה + כף).

½ כוס סוכר חום (דחוס).

½ כוס סוכר לבן.

½ כוס חלב.

½ כפית תמצית וניל איכותית.

½1 כוסות קמח לבן רגיל (שעבר "טיפול חום" - הסבר בהמשך).

הקראנץ' (הכי כיף לערבב):

חופן שבבי צ'יפס (תפוצ'יפס) שבורים.

חופן בייגלה שבור.

¼ כוס שוקולד צ'יפס קטנים.

¼ כוס פצפוצי אורז שוקולד (או כל דגני בוקר שהילדים אוהבים, מעוכים קצת).

לציפוי:

300 גרם שוקולד מריר או חלב (3 חבילות) - שבור לקוביות.

מתחילים לעבוד (בלי תנור!):

1. הטיפ הבטיחותי (שלב להורים):

כדי שהבצק יהיה בטוח לאכילה ללא אפייה, חשוב "לטפל" בקמח: פזרו את הקמח על תבנית והכניסו לתנור ב-180 מעלות ל-5 דקות. זה הורג חיידקים פוטנציאליים. צננו לחלוטין לפני השימוש.

2. מערבבים ומקציפים:

בקערה גדולה (או במיקסר), מקציפים את החמאה הרכה עם שני סוגי הסוכר עד לקבלת תערובת תפוחה ובהירה. מוסיפים את החלב ותמצית הווניל וממשיכים לערבב עד שהכל אחיד.

3. יוצרים את הקסם:

מוסיפים את הקמח (שכבר התקרר) ומערבבים היטב. עכשיו החלק שהילדים הכי יאהבו: שופכים פנימה את הצ'יפס, הבייגלה, השוקולד צ'יפס והדגנים. מערבבים בעדינות עם מזלג כדי שלא נשבור אותם יותר מדי – אנחנו רוצים להרגיש את הקראנץ'!

4. מקפיאים:

בעזרת כפית, צרו תלוליות קטנות על תבנית עם נייר אפייה. אל תדאגו אם זה לא נראה מושלם. הכניסו למקפיא לשעתיים (או ללילה שלם) כדי שיתקשו.

5. מכדררים ומצפים:

מוציאים מהמקפיא ומגלגלים כל תלולית לכדור יפה וחלק. מחזירים למקפיא לכמה דקות בזמן שממיסים את השוקולד (במיקרוגל בפולסים של 30 שניות או מעל סיר עם מים רותחים).

6. הפיניש:

טובלים כל כדור בשוקולד המומס בעזרת מזלג, מניחים חזרה על נייר האפייה ומחזירים למקפיא עד שהציפוי מתקשה.

איך שומרים? שומרים בשקית זיפלוק או קופסה אטומה בתוך המקפיא. זה הנשנוש המושלם כשמתחשק משהו מתוק וקר.

הכנתם? אהבתם? שתפו בתגובות!