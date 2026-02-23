המתכון לפורים שכולם יבקשו ממכם: טאקו פסטרמה ומשמש בביס משוגע

לבסיס: 10 חבילות טורטיות מיני (בקוטר 10-12 ס"מ) או קונכיות בצק פריכות מוכנות.

הקראנץ': 4-5 כוסות כרוב לבן חתוך דק (אפשר לקנות שקית מוכנה לחיסכון בזמן).

המילוי: 300 גרם פסטרמה איכותית חתוכה לרצועות דקות.

התיבול:

1 כף שמן זית.

3 שיני שום כתושות.

1 כף חומץ בלסמי.

1 כף חומץ בן יין אדום.

3 כפות ריבת משמש איכותית (עם אחוז פרי גבוה).

מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם.

הטוויסט: 1 כוס חצאי משמשים משומרים (מסוננים מנוזלים וחתוכים לרצועות דקות). אם אין משמש, אפרסק משומר יעבוד מצוין.

הוראות הכנה

מקרמלים את הכרוב: במחבת רחבה ועמוקה, מחממים את שמן הזית. מוסיפים את השום ומטגנים כדקה עד שמתחיל לעלות ריח משגע (זהירות לא לשרוף!). מוסיפים את הכרוב ומקפיצים כ-12 דקות, תוך ערבוב מדי פעם, עד שהכרוב מתרכך ומצטמצם.

מאזנים טעמים: מוסיפים לכרוב את החומץ הבלסמי, המלח והפלפל, וממשיכים לטגן דקה נוספת.

החגיגה מתחילה: מוסיפים למחבת את רצועות הפסטרמה, ריבת המשמש וחומץ בן היין האדום. מקפיצים הכל יחד כ-5 דקות, עד שהריבה נמסה ועוטפת את הבשר והכרוב בזיגוג מבריק.

הפינאלה: מוסיפים את רצועות המשמש המשומר, מערבבים בעדינות עוד 3 דקות ומסירים מהאש. טועמים ומתקנים תיבול (אם חסרה לכם מתיקות, הוסיפו עוד מעט ריבה).

הגשה פורימית:

מחממים את הטורטיות קלות על מחבת יבשה או ישירות מעל להבת הגז (לכמה שניות לכל צד) לקבלת ארומה חרוכה.

ממלאים כל טורטייה בנדיבות בתערובת ומגישים מיד.

טיפ של שפים:

רוצים שדרוג רציני? השאירו מעט מתערובת הפסטרמה במחבת לאחר המילוי, טגנו אותה עוד 2-3 דקות על אש גבוהה עד שהיא הופכת לקריספית ממש, ופזרו את ה"שבבים" האלו מעל כל טאקו לפני ההגשה.

שיהיה פורים שמח ובתיאבון!