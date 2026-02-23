כיכר השבת
המתכון לפורים שכולם יבקשו ממכם: טאקו פסטרמה ומשמש בביס משוגע

כשריח הפסטרמה המעושנת פוגש את המתיקות המשכרת של המשמש והקראנץ' הממכר של הכרוב, נוצר "ונהפוך הוא" קולינרי שפשוט אי אפשר לעמוד בפניו. המיני-טאקו הצבעוניים האלו הם בדיוק הביס המפתיע והחגיגי שיגרום לאורחים שלכם לעצור באמצע סעודת הפורים ולשאול: "מה זה הדבר המטורף הזה? (אוכל ומתכונים)

טאקו פסטרמה משגע ברוטב משמשים (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות10
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
בשרי

מצרכים

    לבסיס: 10 חבילות טורטיות מיני (בקוטר 10-12 ס"מ) או קונכיות בצק פריכות מוכנות.

    הקראנץ': 4-5 כוסות כרוב לבן חתוך דק (אפשר לקנות שקית מוכנה לחיסכון בזמן).

    המילוי: 300 גרם פסטרמה איכותית חתוכה לרצועות דקות.

    התיבול:

    • 1 כף שמן זית.
    • 3 שיני שום כתושות.
    • 1 כף חומץ בלסמי.
    • 1 כף חומץ בן יין אדום.
    • 3 כפות ריבת משמש איכותית (עם אחוז פרי גבוה).
    • מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם.
    • הטוויסט: 1 כוס חצאי משמשים משומרים (מסוננים מנוזלים וחתוכים לרצועות דקות). אם אין משמש, אפרסק משומר יעבוד מצוין.

    הוראות הכנה

    מקרמלים את הכרוב: במחבת רחבה ועמוקה, מחממים את שמן הזית. מוסיפים את השום ומטגנים כדקה עד שמתחיל לעלות ריח משגע (זהירות לא לשרוף!). מוסיפים את הכרוב ומקפיצים כ-12 דקות, תוך ערבוב מדי פעם, עד שהכרוב מתרכך ומצטמצם.

    מאזנים טעמים: מוסיפים לכרוב את החומץ הבלסמי, המלח והפלפל, וממשיכים לטגן דקה נוספת.

    החגיגה מתחילה: מוסיפים למחבת את רצועות הפסטרמה, ריבת המשמש וחומץ בן היין האדום. מקפיצים הכל יחד כ-5 דקות, עד שהריבה נמסה ועוטפת את הבשר והכרוב בזיגוג מבריק.

    הפינאלה: מוסיפים את רצועות המשמש המשומר, מערבבים בעדינות עוד 3 דקות ומסירים מהאש. טועמים ומתקנים תיבול (אם חסרה לכם מתיקות, הוסיפו עוד מעט ריבה).

    הגשה פורימית:

    מחממים את הטורטיות קלות על מחבת יבשה או ישירות מעל להבת הגז (לכמה שניות לכל צד) לקבלת ארומה חרוכה.

    ממלאים כל טורטייה בנדיבות בתערובת ומגישים מיד.

    טיפ של שפים:

    רוצים שדרוג רציני? השאירו מעט מתערובת הפסטרמה במחבת לאחר המילוי, טגנו אותה עוד 2-3 דקות על אש גבוהה עד שהיא הופכת לקריספית ממש, ופזרו את ה"שבבים" האלו מעל כל טאקו לפני ההגשה.

    שיהיה פורים שמח ובתיאבון!

