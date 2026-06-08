ניסוי מדעי פשוט עם מצרכים שיש בכל בית - כך תכינו גלידה ( צילום: טובה אור )

יצאנו שוב מהשגרה, והילדים מוצאים את עצמם בבית עם הרבה שעות, הרבה אנרגיה, והרבה צורך בפעילות שתעסיק אותם באמת. במקום עוד מסכים או “מה עושים עכשיו?”, יש פתרון שמרגיש כמו משחק, נראה כמו קסם, ומסתיים בגלידה אמיתית.

זה לא “סתם מתכון” - זה ניסוי מדעי קטן במטבח: שינוי טמפרטורה מהיר שגורם לנוזל להפוך לגלידה מול העיניים של הילדים. והחלק הכי חשוב? הם עושים כמעט הכול בעצמם.

ניסוי מדעי פשוט עם מצרכים שיש בכל בית - כך תכינו גלידה - צילום: טובה אור ניסוי מדעי פשוט עם מצרכים שיש בכל בית - כך תכינו גלידה | צילום: צילום: טובה אור 10 10 0:00 / 0:10

הילד בכה על הטיול שהתבטל? אל תגידו לו את המשפט הזה טובה אור | 13:55

מה צריך לניסוי?

לתערובת הגלידה:

1/2 כוס חלב קר

1/2 כוס שמנת מתוקה

2 כפות סוכר

1 כף אבקת קקאו (לגלידת שוקולד)

חצי כפית תמצית וניל (אופציונלי, אם רוצים טעם עדין יותר)

לציוד הניסוי:

שקית זיפר קטנה (אטומה היטב)

שקית זיפר גדולה

כ-3 כוסות קוביות קרח

4–5 כפות מלח גס

מגבת (מאוד מומלץ)

הוראות ניסוי - שלב אחר שלב

שלב 1: מכינים את “תערובת הבסיס”

מערבבים בקערה את החלב, השמנת, הסוכר והקקאו עד שהתערובת חלקה לגמרי.

מעבירים לשקית הזיפר הקטנה וסוגרים היטב.

חשוב: להוציא כמה שיותר אוויר כדי שלא תיפתח בזמן הניעור.

שלב 2: יוצרים את “תנאי המעבדה”

שמים בתוך השקית הגדולה:

קוביות הקרח

המלח הגס

המלח הוא החלק ה“מדעי” כאן - הוא מוריד את טמפרטורת הקיפאון של הקרח וגורם לו להיות קר יותר מהרגיל.

שלב 3: מתחילים את הניסוי

מכניסים את השקית הקטנה לתוך השקית הגדולה וסוגרים היטב.

עכשיו מתחיל החלק שהילדים הכי אוהבים:

ניעור חזק במשך 8–10 דקות.

כן, זה מרגיש ארוך - אבל זה בדיוק הזמן שבו ה”קסם” קורה.

שלב 4: התוצאה

פותחים בזהירות את השקית הקטנה - ומה שמחכה בפנים הוא גלידת שוקולד רכה, קרה ומוכנה לאכילה.

מה בעצם קרה כאן?

זה לא קסם – זה מדע פשוט:

המלח גורם לקרח להגיע לטמפרטורה נמוכה יותר מ-0 מעלות.

בגלל זה התערובת בתוך השקית הקטנה מתקררת מהר מאוד, והשומן והסוכר מתחילים “להתייצב” ולהפוך למרקם של גלידה.

בפועל - הילדים רואים שינוי מצב צבירה בזמן אמת.

טיפ להורים (חשוב)

כדי שלא יהיה קר מדי בידיים: עטפו את השקית הגדולה במגבת בזמן הניעור.

שדרוגים שהילדים אוהבים במיוחד

שוקולד צ’יפס

שברי עוגיות

סוכריות צבעוניות

רוטב שוקולד מעל

בננה חתוכה קטנה

למה זה עובד כל כך טוב עכשיו?

במציאות שבה הילדים בבית בלי מסגרת רגילה, הפעילות הזו נותנת שלושה דברים יחד:

תעסוקה של 10–15 דקות

חוויה משותפת עם ההורים

קינוח שמרגיש “וואו”, אבל עשוי ממצרכים פשוטים

ולפעמים זה בדיוק מה שצריך ביום לא צפוי.