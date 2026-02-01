שכחו מהפירות היבשים: זה הדבר היחיד שתרצו לאכול בט"ו בשבט

הוראות ההכנה

מכינים את ה"סוכריות": שוטפים היטב את התפוחים ופורסים אותם לפרוסות רוחב עבות (בעובי של כ-1.5 ס"מ). בעזרת סכין קטנה, צרו חריץ קטן בתחתית כל פרוסה ודחפו פנימה מקל ארטיק.

אמבטיית שוקולד: ממיסים את השוקולד ושמן הקוקוס במיקרוגל (בפולסים של 30 שניות) או על סיר כפול (בן מארי) עד לקבלת תערובת חלקה ומבריקה.

הטבילה הגדולה: מרפדים מגש בנייר אפייה. טובלים כל פרוסת תפוח בשוקולד המומס עד לכיסוי מלא (או חצי, למי שאוהב לראות את הפרי), ומניחים על המגש.

הקראנץ' המנצח: מיד לאחר הטבילה, פזרו את הפקאנים הקצוצים מעל השוקולד. הכניסו למקרר ל-10 דקות רק כדי שהשוקולד יתייצב.

מזלפים פסי קרמל דקים מעל השוקולד ומפזרים שבבי קוקוס בנדיבות. מחזירים למקרר לעוד כמה דקות של התקשות – וזהו, חגיגת ט"ו בשבט!

טיפ מהמטבח: רוצים לשדרג? הוסיפו קורט מלח גס מעל הקרמל לגרסת "סולטד קרמל".

בתאבון!

