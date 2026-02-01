כיכר השבת
ניגודיות מטורפת

שכחו מהפירות היבשים: זה הדבר היחיד שתרצו לאכול בט"ו בשבט

בינינו, עם כל הכבוד לערמות של הפירות היבשים, הלב תמיד מחפש איזה ביס של שוקולד. אז השנה החלטתי לעשות מעשה ולחבר בין הפירות המוכרות לבין הפינוק שאנחנו באמת רוצים ליד הקפה | היופי פה הוא הניגודיות - הקרירות של התפוח הטרי מול השוקולד שנמס בפה, והקראנץ' של הפקאנים שסוגר את הכל (אוכל ומתכונים)

תפוחים קראנצ'יים בציפוי שוקולד מתפצפץ וקרמל נמס (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות8
זמן הכנה15 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    • 2 תפוחים גדולים וטריים (מומלץ מזן פינק ליידי או גרני סמית' לחמיצות מאזנת).
    • 1.5 כוסות שוקולד מריר איכותי (מינימום 60% מוצקי קוקו לטעם עשיר).
    • 1 כף שמן קוקוס (הסוד לציפוי מבריק ומתפצפץ).
    • 1/2 כוס פקאנים קלויים קצוצים גס.
    • 2/3 כוס קרם קרמל (אפשר לקנות מוכן או להשתמש בריבת חלב/לוטוס לגרסה מהירה).
    • שבבי קוקוס לטאץ' חגיגי של שלג.
    • מקלות ארטיק.

    הוראות ההכנה

    מכינים את ה"סוכריות": שוטפים היטב את התפוחים ופורסים אותם לפרוסות רוחב עבות (בעובי של כ-1.5 ס"מ). בעזרת סכין קטנה, צרו חריץ קטן בתחתית כל פרוסה ודחפו פנימה מקל ארטיק.

    אמבטיית שוקולד: ממיסים את השוקולד ושמן הקוקוס במיקרוגל (בפולסים של 30 שניות) או על סיר כפול (בן מארי) עד לקבלת תערובת חלקה ומבריקה.

    הטבילה הגדולה: מרפדים מגש בנייר אפייה. טובלים כל פרוסת תפוח בשוקולד המומס עד לכיסוי מלא (או חצי, למי שאוהב לראות את הפרי), ומניחים על המגש.

    הקראנץ' המנצח: מיד לאחר הטבילה, פזרו את הפקאנים הקצוצים מעל השוקולד. הכניסו למקרר ל-10 דקות רק כדי שהשוקולד יתייצב.

    מזלפים פסי קרמל דקים מעל השוקולד ומפזרים שבבי קוקוס בנדיבות. מחזירים למקרר לעוד כמה דקות של התקשות – וזהו, חגיגת ט"ו בשבט!

    טיפ מהמטבח: רוצים לשדרג? הוסיפו קורט מלח גס מעל הקרמל לגרסת "סולטד קרמל".

    בתאבון!

    0 תגובות

    אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

