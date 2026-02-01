שכחו מהפירות היבשים: זה הדבר היחיד שתרצו לאכול בט"ו בשבט

מצרכים
- 2 תפוחים גדולים וטריים (מומלץ מזן פינק ליידי או גרני סמית' לחמיצות מאזנת).
- 1.5 כוסות שוקולד מריר איכותי (מינימום 60% מוצקי קוקו לטעם עשיר).
- 1 כף שמן קוקוס (הסוד לציפוי מבריק ומתפצפץ).
- 1/2 כוס פקאנים קלויים קצוצים גס.
- 2/3 כוס קרם קרמל (אפשר לקנות מוכן או להשתמש בריבת חלב/לוטוס לגרסה מהירה).
- שבבי קוקוס לטאץ' חגיגי של שלג.
- מקלות ארטיק.
הוראות ההכנה
מכינים את ה"סוכריות": שוטפים היטב את התפוחים ופורסים אותם לפרוסות רוחב עבות (בעובי של כ-1.5 ס"מ). בעזרת סכין קטנה, צרו חריץ קטן בתחתית כל פרוסה ודחפו פנימה מקל ארטיק.
אמבטיית שוקולד: ממיסים את השוקולד ושמן הקוקוס במיקרוגל (בפולסים של 30 שניות) או על סיר כפול (בן מארי) עד לקבלת תערובת חלקה ומבריקה.
הטבילה הגדולה: מרפדים מגש בנייר אפייה. טובלים כל פרוסת תפוח בשוקולד המומס עד לכיסוי מלא (או חצי, למי שאוהב לראות את הפרי), ומניחים על המגש.
הקראנץ' המנצח: מיד לאחר הטבילה, פזרו את הפקאנים הקצוצים מעל השוקולד. הכניסו למקרר ל-10 דקות רק כדי שהשוקולד יתייצב.
מזלפים פסי קרמל דקים מעל השוקולד ומפזרים שבבי קוקוס בנדיבות. מחזירים למקרר לעוד כמה דקות של התקשות – וזהו, חגיגת ט"ו בשבט!
טיפ מהמטבח: רוצים לשדרג? הוסיפו קורט מלח גס מעל הקרמל לגרסת "סולטד קרמל".
בתאבון!
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות