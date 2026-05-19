הסוד לברוקולי מוקרם שנמס בפה: המנה שתתחסל במהירות!

לברוקולי המושלם והרך:

800 גרם פרחי ברוקולי (טריים או קפואים ומופשרים)

1 כפית מלח (לחליטה)

לרוטב הקרמה עשיר (רוטב בשמל-שמנת חלומי):

50 גרם חמאה

2 שיני שום כתושות

2 כפות שטוחות קמח לבן (הסוד ליציבות והסמכה של הרוטב)

1 כוס (240 מ"ל) חלב

1 מיכל (250 מ"ל) שמנת להקצפה או לבישול 38% (למרקם עשיר ומפנק במיוחד)

קרט נדיב אגוז מוסקט מגורר (התבלין הסודי שמשדרג כל הקרמה)

חצי כפית מלח

קורט פלפל שחור

לחגיגת הגבינות מלמעלה:

100 גרם גבינת מוצרלה מגוררת (בשביל אפקט המתיחה המשגע)

50 גרם גבינה צהובה או פרמזן מגורר (לעומק טעמים וצבע זהוב מושלם)

הוראות הכנה צעד אחר צעד

מביאים את הברוקולי לרכות המושלמת: חותכים ברוקולי טרי לפרחים בגודל בינוני. מרתיחים סיר גדול עם שפע מים וכפית מלח. כשהמים ברתיחה מלאה, מכניסים את הברוקולי: ברוקולי טרי מבשלים 4-5 דקות, וברוקולי קפוא רק 2 דקות. מסננים מיד ומעבירים לקערה עם מי קרח (או שוטפים בזרם מים קרים מאוד בכיור) כדי לעצור את הבישול ולשמור על הצבע הירוק המשגע. מסננים היטב ומניחים בצד.

רוקחים את רוטב השמנת הסמיך: בסיר קטן על אש בינונית, ממיסים את החמאה. מוסיפים את השום הכתוש ומטגנים קלות כחצי דקה רק עד שריח נפלא עולה במטבח (זהירות לא לשרוף את השום).

מייצרים את הקסם: מוסיפים את הקמח לחמאה ומערבבים מיד ובמהירות בעזרת מטרפה ידנית במשך דקה, עד שנוצרת תערובת אחידה ומבעבעת קלות.

מסמיכים ומטבלים: מוזגים פנימה את החלב והשמנת בזרם איטי, תוך כדי טורבו-ערבוב עם המטרפה כדי למנוע גושים. מבשלים על אש בינונית-נמוכה תוך ערבוב מתמיד במשך 4-5 דקות, עד שהרוטב מסמיך למרקם של קרם חלק, קטיפתי ועשיר. מכבים את האש, מוסיפים מלח, פלפל ואגוז מוסקט, ומערבבים.

מרכיבים ומקרימים: מחממים תנור מראש ל-190 מעלות ומשמנים קלות תבנית פיירקס. מסדרים את פרחי הברוקולי בשכבה אחידה, ויוצקים מעליהם את רוטב השמנת החם בצורה שווה כך שכל הברוקולי עטוף היטב. מפזרים מעל בנדיבות את תערובת הגבינות (מוצרלה וצהובה/פרמזן).

אופים ומגישים: מכניסים לתנור למשך 20-25 דקות, עד שהרוטב מבעבע בשוליים והגבינה למעלה הופכת לשמיכה זהובה, שחומה ומגררת במיוחד.

חג שבועות שמח ובתיאבון!

אהבתם? שתפו בתגובות!