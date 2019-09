קינמון שימש זה מכבר כתרופה טבעית - וכעת המדע המודרני תומך ברעיון שהתבלין עשוי להיות יותר מסתם טעים ומקפיץ כל כוס תה או בלילת פנקייקס בכמה דרגות. אז הנה מה שהוא מסוגל לעשות לגוף שלכם:

למנוע הופעת סרטן המעי הגס

התרכובת המעניקה לקינמון את צבעו וריחו ​​(סינאמאלדהיד) עשויה לעצור את היצור של תאים סרטניים במעי הגס - לפחות בעכברים, כך עולה ממחקר שנערך במאי 2015, שפורסם על ידי חוקרים מאוניברסיטת אריזונה בכתב העת "מחקרים בנושא מניעת סרטן", בתרגום חופשי.

העכברים שצרכו סינאמאלדהיד הצליחו להגן על עצמם מפני קרצינוגן - חומר מסרטן. הצעדים הבאים, על פי המחברים, הם לבדוק אם היתרון הזה חל על קינמון באופן כללי יותר - ואז אם הוא עובד בקרב בני אדם.

להשמיד וירוסים

מנה יומית של קינמון עשויה פשוט להרחיק מכם נגיפים. חוקרים ממכללת טורו בעיר ניו יורק הציגו את ממצאיהם הראשוניים ביוני 2015, בכנס השנתי של החברה האמריקאית למיקרוביולוגיה. הם השוו בין שני זני תבלינים בדרום אסיה, מסייגון (העיר הגדולה בווייטנאם) וציילון (הרפובליקה הדמוקרטית הסוציאליסטית של סרי לנקה), לתמציות צמחיות אחרות (בצל, שום, ציפורן, מנטה, קקאו וזעפרן ספרדי).

השימוש בתמצית המכילה 10% קינמון הרג ביעילות נגיף הדומה לאלה שפוגעים בבעלי חיים ובבני אדם, לאחר 10 דקות בלבד והתוצאות נמשכו יותר מיממה. מחברי המחקר ממליצים לפזר אותו מעל שוקולד חם, על לביבות או בשייקים.

לחזק את הזיכרון

למרות שמחקרים אנושיים עדיין לא נערכו, קינמון מסתמן כהבטחה לחיזוק המוח, במחקר שבוצע בקרב בעלי חיים. מחקר משנת 2014 שפורסם בכתב העת "Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology", העריך את השפעת התבלין על עכברים עם דמנציה.

המדענים נתנו למכרסמים מינון של 50, 100 ו-200 מ"ג של קליפות Cinnamomum zeylanicum (שמקורן בקינמון) ואז אילצו אותם לעבור בדיקות של מעבר במבוך מים וזיהוי אובייקטים. העכברים שקיבלו את המינון של 100 ו-200 מ"ג עלו בביצועיהם על אלו של הקבוצה השניה במבחן מבוך המים והכירו טוב יותר את ההבדל בין חפצים מוכרים וחדשים.

לשלוט בסוכרת

סקירת מחקר משנת 2013 שפורסמה בכתב העת "American Journal of Lifestyle Medicine", העלתה כי לקינמון יכולות להיות תועלות ממשיות בכל הקשור לסוכרת מסוג 2, למרות שחלק מתוצאות המחקר האנושי היו מעורבות.

"למרות התוצאות המעורבות שבאו ממחקרים על קינמון בקרב חולי סוכרת מסוג 2, יש הבטחה להשפעות הפוטנציאליות שלו. יש להשלים מחקרים גדולים ואקראיים בשליטת פלצבו על קינמון, על מנת להעריך את יעילותו במלואה", כתבו החוקרים במסקנותיהם.

עם זאת, בגלל הכמות המובהקת של מחקרים חיוביים בחולים עם סוכרת מסוג 2 בלתי מבוקרת, קינמון הוא אפשרות טיפול סבירה לאוכלוסייה זו. העלות הנמוכה שלו, הזמינות (ללא מרשם) ופרופיל הבטיחות - הופכים אותו לחלופה עם סיכון נמוך בשונה מתרופות מורידות גלוקוז מסורתיות".

אבל לפני שאתם מתחילים לתבל את כל מה שאתם אוכלים עם קורטוב קינמון, שימו לב: החוקרים אומרים שהיתרונות הרפואיים המקסימליים ככל הנראה נובעים מנטילת כמוסות קציעה של קינמון (סיני).