ישיבת ההסדר הקרבית שמכינה את הקצינים החרדים הבאים של צה"ל

בשנים האחרונות, ובפרט על רקע התקופה המתוחה והביקוש הגובר לשירות משמעותי במגזר החרדי, עולם המכינות והמסגרות הקדם-צבאיות לצעירים חרדים עובר מהפכה של ממש. אחת המסגרות הבולטות והמדוברות ביותר כיום היא ישיבת ההסדר החרדית קרבית "בצוותא", לצעירים חרדים ובוגרי ישיבות שקיבלו החלטה להתגייס לשירות קרבי, אך מסרבים להתפשר על עולמם הרוחני והחרדי.

הישיבה מציעה שילוב ייחודי שעד לפני כמה שנים היה נראה כמעט בלתי אפשרי, אימוני כושר קרבי מפרכים והכנה מנטלית ללחימה, לצד סדרים קבועים בבית המדרש, שיעורי השקפה, וליווי רוחני צמוד. המטרה הברורה היא להכין את הבחורים בצורה המיטבית ליחידות המובילות, מחטיבת החשמונאים החדשה, דרך גדוד נצח יהודה, ועד ליחידות הקומנדו והסיירות המובחרות.

"האתגר הגדול ביותר של בחור חרדי שמתגייס לצבא הוא לא הטירונות או המאמץ הפיזי", מסביר הרב חיים בר זכאי, מנהל ישיבת 'בצוותא'. "האתגר האמיתי הוא לשמור על הזהות, על הערכים ועל היראת שמים בסביבה שונה לחלוטין ממה שהבחור הכיר בישיבה. כאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה".

הרב בר זכאי מדגיש כי הישיבה פועלת מתוך הבנה עמוקה של נפש הצעיר החרדי, "בסופו של דבר, החבר'ה האלה רוצים לתרום, הם רוצים לשרת בחזית, אבל הם רוצים להישאר נאמנים לערכים שעליהם גדלו. ב'בצוותא' אנחנו יוצרים משפחה אחת מלוכדת. אנחנו לא רק בונים להם את החוסן המנטלי, אנחנו מחזקים להם את הנשמה, את הביטחון העצמי ואת תחושת השליחות. כשהם מסיימים את הישיבהה ומתגייסים לחטיבת החשמונאים, לנצח יהודה או לסיירות, הם מגיעים מתוך עמדה של כוח. הם לא נגררים, הם מובילים. הם מגיעים לצבא כבני תורה וכמנהיגים".

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המעטפת שהישיבה נותנת כוללת כושר, רוח ומשפחה. במכינה מספרים כי מעבר לתוכנית הלימודים והאימונים, הסוד הגדול טמון באווירה המשפחתית והגיבוש בין התלמידים. הבחורים עוברים יחד מסעות, סדנאות שטח ואימונים מקצועיים עם מיטב המדריכים, ובמקביל זוכים לאוזן קשבת, הכוונה אישית ויחס חם מצוות הרבנים והמדריכים שמלווים אותם גם במהלך השירות הצבאי עצמו.

עם פתיחת עונת הרישום למחזור הקרוב, ובצל הקמתן של מסגרות לחימה חרדיות חדשות שצמאות ללוחמים איכותיים ויראי שמים, ב"בצוותא" אומרים כי "החבר'ה מבינים היום שכדי להצליח בצבא ולצאת משם מחוזקים, חייבים להגיע מוכנים. אי אפשר לקפוץ למים בלי גלגל הצלה, והמכינה היא ההכנה הטובה ביותר שיש", מסכמים בצוות הישיבה.

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